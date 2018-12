Salvador y Djurdjevic superan sus molestias y vuelven con el grupo

Cristian Salvador y Djurdjevic se apuntan para intentar ganarse un hueco en el once inicial de José Alberto en el partido de mañana ante el Elche en el Martínez Valero. El centrocampista y el delantero se reincorporaron ayer al trabajo con el grupo tras superar las molestias físicas que padecían. En el caso de Salvador era un fuerte dolor en el tobillo, mientras que el delantero serbio padecía molestias musculares. Lo que parece garantizado es la continuidad de Djurdjevic en el once inicial, siempre que no se resienta de sus molestias, y más tras su buena actuación ante el Tenerife, con su primer gol en Liga.

El Sporting se entrenó ayer en el estadio José Rico Pérez de Alicante por la tarde, tras volar desde Bilbao. En la sesión estuvo presente el portero juvenil Joel, que se incorporó junto al resto de la expedición, en la que no forman ya parte Pablo Fernández, Pedro Díaz ni Espeso, que regresaron de Eibar a Gijón tras el partido de Copa para ponerse a disposición de Isma Piñera en el filial.

La plantilla continúa hoy su gira por la provincia de Alicante, con un entrenamiento que tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Torrellano, dentro ya del municipio de Elche. Será el último entrenamiento para preparar el partido de mañana en el Martínez Valero (18.00 horas, La Liga 1,2,3 TV). Hay algunas incógnitas con respecto al posible once inicial que forme en ese partido, ya que Nacho Méndez, que estuvo sancionado la pasada jornada, podría volver a recuperar su puesto. Tampoco se descarta que alguno de los jugadores de la Copa en Eibar tengan ahora continuidad en Liga para premiar su buena actuación.