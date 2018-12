Los veteranos, por unanimidad

La peña sportinguista Joaquín de Sariego celebró el jueves el trigésimo octavo aniversario en el transcurso de una comida en el restaurante Amandi durante la que se hizo entrega del premio anual a la Asociación de Veteranos del Sporting, que precisamente preside Joaquín Alonso. Al acto asistió la casi totalidad de la directiva de la asociación, como Manolo Jiménez, Antonio Maceda, José Antonio Redondo, Secundino Suárez "Cundi", Juan Carlos y José Luis Ablanedo, Claudio Silva, David Cano y Narciso Rodríguez, así como los porteros del filial Javi Benítez y Mateusz. El primer equipo jugaba ese día en Eibar. También acudió Saúl Bastián, alcalde de Sariego.

Ante la acumulación de premios de las peñas al mismo jugador, el club estableció el criterio de que acudan a estas fiestas dos jugadores de la primera plantilla, de forma rotatoria, aunque no coincidan con el galardonado, y que en este caso los premios se entreguen en Mareo.

Joaquín reconoció que recibir "este premio es un gran orgullo para la asociación y más celebrarlo con tantos aficionados". Serafín Cifuentes, presidente de la peña, matizó que "después de 37 años de premiar al jugador más regular, ahora, como no se puede traer al futbolista distinguido, la decisión fue unánime de premiar a los veteranos". Saúl Bastián, alcalde de Sariego, agradeció la presencia "de los veteranos, que fueron el detonante para la Mareona". Y Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas, recalcó que "no firmamos el nuevo protocolo del club de llevar a jugadores de la primera plantilla a las peñas por sorteo", algo que no ha sido bien acogido en alguna de las peñas.