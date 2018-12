Djurdjevic: "Me gustaría que nos tocase el Madrid en la Copa del Rey"

Djurdjevic se quitó un peso de encima tras marcar su primer gol con el Sporting. El delantero serbio reconoce que los aficionados rojiblancos le piden por la calle que aumentase su cuenta goleadora. Además sobre el sorteo de Copa del Rey de esta tarde el delantero serbio se pide al Real Madrid.

Adaptación. "Cada día voy mejor. Estoy muy feliz aquí. He venido un gran club. La adaptación está siendo mejor porque ya he marcado mi primer gol".

Copa. "El año pasado jugué contra el Barça en Champions, por eso me gustaría que nos tocase el Madrid. Cualquier rival será complicado".

Primer gol. "No tenia ansiedad, porque tenia el apoyo de los compañeros y aficionados. Fue mi primer gol, increíble, pero ahora llegarán muchos más".

Cifra de goles. "Nunca pone una cifra, no me gusta, trabajo para el equipo, ya llegarán los goles. Y lo primero es el equipo y que llegue el Sporting a Primera".

Estilo de juego. "Ha cambiado algo las cosas, a veces jugamos 4-4-2 o 4-3-3, pero para mi siempre es lo mismo, me gusta presionar y jugar de la misma manera".

Dos delanteros. "Me gusta estar con dos delanteros, tienes compañía para tener combinaciones con él, me gusta la formación del 4-4-2".

Penalty en Elche. "No hubo ningún problema. Carmona me dijo de tirar el penal Blackman me pidió el balón porque lo necesitaba por confianza, yo estuve en la misma situación, y se lo di para que lo tirase".

Idioma. "El castellano es difícil para mí, voy a dar dos clase por semana, espero hablarlo bien de aquí a final de temporada".

Mensaje de aficionados. "Los aficionados siempre me dicen que ánimo y que a marcar gol".