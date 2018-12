Pablo Pérez: "Hace dos meses hubiera apostado a que no llegaba a los 100 partidos"

"Me acuerdo del día del debut. De mi primer gol, en Albacete, en el último minuto..." Pablo Pérez es un hombre centenario. El rojiblanco cumplió ante el Mallorca cien partidos como futbolista del Sporting, un cifra que le lleva a estar agradecido a "las personas que me apoyaron en los malos momentos, como mi familia y mis amigos, y al Pitu, que fue quien me hizo debutar". El jugador comparte su felicidad por alcanzar esta cota, pero reconoce que no llegó a tener tan claro sumar estos números hace apenas unas semanas. "Hace dos semanas hubiera apostado a que no llegaba a los 100 partidos", sentencia. La poca participación con Baraja le llevó a pensar en cambiar de aires en diciembre.

"José ALberto nos transmite seguridad e ilusión. Cree en nosotros y nosotros, en él. Estaría bien acabar el año a un partido de la promoción", comenta Pablo Pérez sobre la reacción del equipo tras caer en el derbi. Desde entonces, el Sporting ha sumado 10 puntos de 12 posibles y se ha situado ya a 4 puntos de la promoción de ascenso. "La victoria en Granada nos dio mucha confianza. Veníamos de varios partidos que no salía nada", concluye el gijonés.