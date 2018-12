La visita a Lugo trae cola

"Es un viaje cercano, guapo y además hay que ayudar a mantener la racha". La Mareona toma posiciones para inundar Lugo. La afición del Sporting protagonizó ayer largas colas en El Molinón, apenas dos horas después de que el club anunciara que esa misma tarde pondría a la venta 400 de las cerca de 1.200 localidades que ha enviado a Gijón el conjunto lucense. El papel tardó poco más de dos horas en agotarse en taquilla. El resto ya estaba repartido entre la Federación de Peñas, Unipes y compromisos institucionales de la entidad gijonesa. Algo más de 2.000 sportinguistas estarán presentes el sábado en el Anxo Carro (13.00 horas), representando a unas 70 peñas.

"Nos enteramos a las 2 de la tarde y ya ves, los primeros", explica Manuel Ángel Rocha, a la cabeza de la cola en El Molinón para asegurarse una butaca en el Anxo Carro. No sólo para él. "Soy el presidente de la peña Infarto Rojiblanco-Parrilla Antonio", apunta este gijonés, que viene acompañado por otros siete componentes de la citada peña. Todos retirarán el máximo de localidades que se permiten por persona: dos, presentando un carné de abonado por cada una de ellas. "Ya fuimos los primeros para coger entrada en el último desplazamiento a Zaragoza. Ahora son muy pocas entradas para la demanda que hay", desliza Cristina García, mujer del presidente y secretaria de Infarto Rojiblanco.

El malestar por el poco espacio dado por el club entre el anuncio de la puesta a la venta de las localidades y el inicio de ésta va en aumento a medida que se avanza en la cola. "No contábamos con ello, estaba comiendo y vine corriendo para aquí", señala Rubén Sadia. "Lo han organizado muy mal", añade su amigo Daniel García Antón. Ambos se desplazarán junto a sus respectivas parejas para apoyar a un Sporting al que ven en alza. "El equipo ha mejorado mucho. José Alberto ha conseguido darle otro aire", sentencian. "Estamos bien y todavía hay cosas por mejorar todavía", apunta Miguel Ángel Cadenas, aficionado que se desplazará a Lugo "por mi cuenta" para ver a los rojiblancos arañar distancia con la zona noble de la tabla. "Hay tiempo todavía para meterse en promoción. Más arriba ya es pedir demasiado", enfatiza tras unirse a las quejas por la escasez de papel para el sábado. "Creo que ya había peñas con entradas desde el viernes", desliza este gijonés.

"Esto es una vergüenza", se escucha entonces desde la parte final de la cola en El Molinón, que antes de que abra la taquilla ya alcanza hasta el fondo sur. Allí está Carlos Javier Marcos, visiblemente decepcionado con las formas y el número de localidades. "Esto no es serio. Iba a ir con la peña Pablo Pérez pero no sé si tendré entrada", sentencia, molesto. El rostro cambia cuando toca hablar del equipo. "Ahora ponen ganas y compiten. No sé si dará para ascender, pero ahora sí confío en que pueda conseguirse", concluye.