Babin: "Después del derbi no tenía mucha fuerza para jugar al fútbol"

Babin comenta la adaptación de Blackman y los nuevos fichajes, y aunque pide prudencia, el central del Sporting reconoce que no firmaría jugar el play-off, que la ambición del conjunto rojiblanco tiene que seguir siendo el ascenso directo.

Objetivo final. "Tenemos que aprovechar el momento bueno que estamos pasando y coger los últimos tres puntos del año".

José Alberto. "Ha venido un nuevo cuerpo técnico, con otra idea de juego, estamos dando una buena imagen, vamos a por los partidos desde el inicio y eso se está notando".

Sensación personal. "Me encuentro muy feliz a nivel personal y profesional. Tuve dudas al llegar a la pretemporada el primer día, pero con la ayuda de Baraja y los capitanes me hicieron seguir importante desde el principio, y prometí unas cosas que ahora estoy demostrando en el campo".

Papel de líder. "Tengo una experiencia en el fútbol, he visto ciertas cosas e intento ayudar a los más jóvenes, que tengan confianza".

Reacción tras el derbi. "Después del partido contra el Oviedo solo pensaba en no salir de casa y no hablar con nadie. No tenía mucha fuerza para jugar al fútbol, estuve de bajón bastantes horas. Y no pensaba que íbamos a dar esta imagen y conseguir esta remontada".

Objetivo. "La segunda es muy larga, la liga termina en junio e igual hay play-off, pero no pienso en esos objetivos".

¿Qué firmaría? "Si tengo que firmar algo para ascender es el ascenso directo, no el play-off, pero no pienso en eso, solo pienso en el Lugo".

Blackman. "Le he visto bien, quizás no haya sido su mejor momento en cuanto a asociación, pero su mejor forma aún está por ver".

¿Qué más puede aportar Blackman? "Tiene muchas cosas buenas, puede ir al espacio, a recibir, la aguanta y tiene un gol. Igual no está tan rematador como Djurdjevic, pero se ha visto contra el Mallorca que pueden jugar juntos".

Adaptación. "No es fácil llegar a un país nuevo, con una nueva cultura e idioma, Nick se atreve más a hablar en español, Lod y Djurdjevic se ríen algo más en las comidas, y Peybernes también habla. Es más fácil estar unidos hablando el mismo idioma".