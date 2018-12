José Alberto: "Es un honor entrenar al Sporting, espero poder hacerlo muchos años"

Partido del Lugo. "No será fácil, el Lugo viene con una dinámica positiva. Vamos con la idea de intentar conseguir otros tres puntos, seguir creciendo como equipo y marcharnos de vacaciones con unas sensaciones muy buenas como las que tenemos".

Ambiente. "Tengo mucha ilusión de vivir mi primera Mareona, ojalá pueda devolverles el cariño con una victoria".

Rival. "El Lugo es un equipo que ha cambiado mucho su estilo de juego, maneja bien las situaciones de repliegue intermedio con transiciones rápidas, y gente con capacidad para asociarse como Seoane y Azeez, o bandas veloces como Lazo o Iriome, además del buen golpeo de balón de Juan Muñiz".

Uno o dos delanteros. "Hemos trabajado los dos sistemas, y hay posibilidades de ver el 4-3-3 o jugar 4-4-2 como la pasada semana".

Blackman. "Ha trabajado bien durante la semana y es importante que los delanteros aparte del trabajo que hacen, que es excepcional, que además puedan hacer goles. Blackman hizo dos, solo le dieron como valido uno, pero está en el buen camino".

Objetivo. "No pienso mucho más allá del siguiente partido, puede parecer que lo diga porque es un tópico, pero lo que está en juego son los tres puntos y hay que ir a por ellos con todos los sentidos y alma, para ir con buenas sensaciones de vacaciones y crecer como equipo".

Remontar posiciones. "No creo en la gasolina, creo en los estados, y que el factor psicológico es más importante que el físico, y que cuando la cabeza falla, afecta a lo técnico, táctico o físico. No creo que tenga que afectar venir de atrás.

¿Le ha preguntado por el Lugo a Javi López? "El conocimiento de Javi López es muy grande, pero no he querido saber más de lo que pueda saber del Elche o el Mallorca. He recibido la misma información que todas las semanas. A veces un exceso de información es malo".

Sensaciones. "El vestuario es ambicioso, igual que lo somos nosotros, yo también soy de los que no firma nada. Hay que ir partido a partido, y el tiempo nos pondrá en el sitio que nos merecemos, pero no podemos renunciar a nada. Cuando los resultados van saliendo, el estado anímico de la gente va creciendo. Ahora estamos en un momento bueno en lo anímico, pero sabiendo de donde venimos, con los pies en el suelo y con la humildad que tiene que caracterizar a este club".

Charla del VAR. "Lo veo bien, las nuevas tecnologías están para utilizarlas, minimizan el erro que es lo importante. Pero es interpretación y existe un margen de error, pero éste será pequeño".

Balance del año. "2018 ha sido un año inolvidable para mí, por los resultados y las sensaciones. La experiencia de jugar un play-off a nivel profesional fue brutal. Además tuvimos el gusto de que seis jugadores que formamos en el filial subieron al primer equipo. Ahora me siento privilegiado y es para mí un honor entrenar al Sporting, espero podero hacerlo muchos años".