Villa quiere jugar con España el tributo a Quini en El Molinón: "Sería bonito"

La unión entre David Villa y Enrique Castro 'Quini' siempre ha estado ligada más allá de los terrenos de juego. La sintonía entre dos de los grandes delanteros que ha dado el Sporting y Asturias siempre ha sido máxima. Por ello, el "Guaje" estaría entusiasmado por asistir, de corto, al homenaje que la selección española le rendirá en El Molinón el 8 de septiembre frente a Islas Feroe. "Sería bonito jugar ese partido, todos echamos en falta a Quini de una forma física, pero en lo emocional siempre estará conmigo de forma especial", afirmó el jugador del Vissel Kobe japonés . Pero añadió: "Son cosas que no están en mi mano, cuando volví hace un año no me lo esperaba y la llamada me hizo una ilusión bestial si al final pasase algo así, bienvenido sea".

Siempre ha mostrado su disposición para volver a lucir la elástica de "La Roja" y afirma con rotundidad que no lo cerrará jamás las puertas a su regreso, a pesar de que es consciente de la dificultad que entraña llamar la atención de Luis Enrique al jugar fuera de Europa. "Voy a tener 70 años y querré volver a la selección", comentó el delantero de Tuilla durante su visita a Gijón, donde fue el padrino de apertura de la Clínica Podoactiva, la cual realiza sus plantillas para jugar desde el año 2006. La decisión quedará en manos, a día de hoy, del también exsportinguista Luis Enrique. Sobre el seleccionador español aseguró que "siempre ha sido una referencia para mí y le tengo un cariño especial, le deseo todo lo mejor".

El futbolista asturiano habló con soltura de cualquier tema relacionado con la selección, 'su' Sporting, así como el reciente derbi asturiano frente al Oviedo, en el que no tuvo reparos a la hora de explicar que "lo vi mal por el resultado, pero hay que confiar en que se cambie el resultado para la segunda vuelta". A pesar de su mal trago por la derrota por 2-1 en el Carlos Tartiere, David Villa va más allá y considera que "el derbi se juega todos los días, porque al final es una pelea por volver a la máxima categoría, aunque en ese partido a los sportinguistas nos hubiese gustado ganarlo espero que en el sprint final sea el Sporting el que esté ahí arriba".

Y para ello confía en la mano de José Alberto López, que ha llegado con paso firme al frente del banquillo rojiblanco al sumar diez de los doce puntos puestos en juego hasta la fecha. "El Sporting de José Alberto me ilusiona, es importante cambiar la cara del equipo cuanto antes, puedes hacer bien las cosas, pero si no ganas es complicado porque la Segunda es muy larga y difícil", analizó. En esa línea espera y desea que "como sportinguista, ojalá que el Sporting sea uno de los más fuertes al final".

Sin oferta del Sporting

David Villa iniciará en enero un nuevo ciclo como futbolista jugando en Japón. Atrás queda su etapa en el New York City. Tras finalizar su etapa en el club estadounidense, se abrieron de par en par los interrogantes sobre cuál sería su próximo destino. La afición sportinguista no tardó en ilusionarse, una vez más, sobre el regreso del "Guaje" al que siempre ha considerado su equipo. Pero no hubo oferta ni interés ninguno sobre su mesa, siquiera, para valorarlo. Se extendió para explicarlo con claridad: "Siempre he sido muy claro, aquí hay dos partes, no solo por el Sporting, recibo muchos mensajes de cariño no solo del Sporting sino de todos los equipos en los que he estado incluso en otros en los que no he jugado, cuando se supo que no iba a seguir en Nueva York, me han llegado ofertas, pero ninguna ha sido de España".

David Villa no lo considera un aspecto económico y sí deportivo. Una línea que ha llevado "desde que salí del Sporting al Zaragoza". Su destino estará en Japón, donde compartirá vestuario con Andrés Iniesta y Juanma Lillo, una etapa que afronta "ilusionado". De momento, su contrato es por un año ya que asume que "es difícil planificar el futuro, estoy bien, pero la mente y el cuerpo serán los que me digan hasta donde puedo seguir". Sea en EE..UU o Japón, David Villa no pierde de vista sus orígenes.