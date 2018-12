Un entrenador gijonés, convertido en Papá Noel en la India

Un gijonés se ha convertido en el Papá Noel de la India. Al menos, así lo piensa la afición del equipo de fútbol East Bengal, conjunto de la máxima categoría de este país asiáticao, que le dedicó una curiosa pancarta navideña a su entrenador, el exrojiblanco Alejandro Menéndez. El gigante cartel, desplegado durante uno de los partidos, reproduce el rostro del técnico con el gorro clásico de Papá Noel y la leyenda "Don´t stop believing" (no dejes de creer). Alejandro Menéndez ha liderado una gran racha de resultados desde su llegada al banquillo, hace apenas unos meses. El asturiano ha metido al equipo en la pelea por el título ayudado, también, por uno de sus últimos fichajes, el ovetense y exjugador del Sporting B Jaime Santos. A continuación, un vídeo del momento en el que la pancarta fue desplegada:





The huge presence of coach Alejandro in the heart of the East Bengal fans - a glimpse from the friday match of @eastbengalfc as shared by an East Bengal fan@NodarPaz @marioriverasoy pic.twitter.com/i2cyrNMVWv