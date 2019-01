"Para traer algún refuerzo importante tiene que haber alguna salida"

Tres años y medio después de ser nombrado secretario del consejo de administración, Ramón de Santiago (Sevilla, 1969) da un paso más y asume una nueva responsabilidad como consejero del Sporting. Recibe en Mareo a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista en su nuevo cargo. Se muestra duro con el Principado tras abrir un expediente al club por el patrocinio de una casa de apuestas, y se defiende de las críticas de la afición rojiblanca. Además, valora el plano institucional y deportivo, donde lanza un mensaje de confianza ciega en José Alberto y en el ascenso a Primera.

- Enhorabuena por el nombramiento.

-Muchas gracias.

- En una entrevista en 2015 con LA NUEVA ESPAÑA dijo que no daría el salto a consejero ni a director general ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión?

-No cambia mi opinión, sino la circunstancias. Antes había una plaza vacante que íbamos renovando año a año. Jurídicamente aconsejé a Javier (Fernández) tener esa cuarta plaza cubierta. He sido el elegido, pero sin que eso signifique que vaya a cambiar mi función ni mi trabajo en el Sporting. Si el día de mañana hay alguien que consideren beneficioso para el Consejo, no tendré ningún problema en dejarle la plaza.

- ¿Cómo va a cobrar a partir de ahora?

-Hay una cantidad global que está reconocida para los miembros del Consejo, y después, en base a la dedicación que cada uno haya tenido en virtud del desempeño de su cargo, se harán las distribuciones que entre los cuatro decidamos. Tengo unas retribuciones por mi labor en la secretaría del Consejo, que seguirán igual. Después tendré una cantidad adicional por ser consejero.

- ¿Está abierto el Consejo a nuevas entradas para responder a la demanda de un contacto con la afición, como puede ser mediante un veterano?

-Está abierto y es una de las razones para incluir un cuarto consejero.

- ¿Qué perfil les gustaría?

-Hay varios. En la Junta se propuso que sea un exjugador. Incluso está la posibilidad de algún técnico o director deportivo que sea de la casa, o que tenga vinculación histórica con el sportinguismo. Si tuviera que inclinarme, lo haría por el perfil de cercanía al abonado, es el punto que tenemos más débil en el Consejo.

- Sin Quini, ¿fichar a Joaquín sería la mejor incorporación?

-Joaquín sería una excelente incorporación, bien como miembro del Consejo o como responsable institucional. Joaquín tiene otras tareas profesionales. Se lo hemos planteado, pero no sé si tendría tiempo y ganas.

- Si cuando entra en el club le dicen que el Sporting iba a estar sin deuda y con un beneficio de nueve millones?

-Hubiera respondido que empezaría a creer en la lotería. Nos ha tocado por el tema de los derechos audiovisuales algo de la lotería, que fue un premio importante para todos los clubes. Pero la gestión austera ha demostrado también que este club es viable. He vivido el día a día todo el proceso, y he visto cómo ha cuajado esa conjunción. Pero si hubiera estado al margen, posiblemente no me lo habría creído.

- ¿Cómo les ha sentado que el Principado les abriese un expediente por contar con una casa de apuestas como patrocinador para la camiseta?

-En verano me llamaron y me dijeron que no estaban conformes, y yo les contesté que tampoco estaba de acuerdo con que nos hubiesen quitado el patrocinio del Principado. De tenerlo, no tendría ningún problema en seguir con ellos. Nos lo quitaron cuando bajamos a Segunda, que era cuando más lo necesitaba el club. Además, nos cortan ahora la posibilidad de tener empresas de apuestas como Pastón. El 80% del fútbol español apuesta por este tipo de patrocinios. Nos han abierto un expediente, hemos preparado alegaciones. Si nos proponen algún tipo de sanción la recurriremos.

- ¿Beneficia o perjudica que sea año de elecciones?

-No creo que nos beneficie un posible cambio de gobierno. El tema del juego es muy sensible, y políticamente tienen la necesidad de rentabilizar ese expediente.

- Viendo las críticas, ¿se arrepienten de haber dado el paso?

-No nos arrepentimos en absoluto. Es innegable que hoy en día las empresas dedicadas al juego como Pastón son las que están apostando por el fútbol y no podemos dejar de aprovecharlo. En Segunda cualquier ingreso es necesario. No debemos de renunciar. Y tampoco tuvimos ninguna otra posibilidad que se acercase a sus condiciones.

- ¿Cuánto cuesta poner nombre a la camiseta del Sporting?

-Son cantidades que creo que no corresponde dar. Pero en Segunda el patrocinio te puede suponer un 25 o un 30% de lo que se tendría en Primera.

- De los litigios que han tenido que afrontar, ¿cuál ha sido el más complicado?

-El tema laboral (Iñaki Tejada, Gerardo Ruiz e Isidro Fernández). No existían muchos antecedentes judiciales y las características especiales de los trabajadores, porque habían estado aquí varios años y se fueron y volvieron, ponían presente la cuestión del reconocimiento de la antigüedad.

- Aparte de jurídicamente, ¿ha sido complicado a nivel sentimental?

-Sentimentalmente no. Cuando alguien se quiere enriquecer injustamente a costa del Sporting para mí el sentimiento ya deja de existir. En la Junta criticaba una persona lo que le estábamos haciendo a Isidro, porque había jugado en el Sporting. Con esa teoría a todo el que haya jugado años atrás habría que ayudarle a que se lleve cantidades importantes del club de forma injusta, y llegaría a la más absoluta de las ruinas.

- Del pago en especie a Hacienda, ¿qué cantidad esperan recuperar y cuándo?

-Había muchas liquidaciones pendientes e irán viniendo todas entre 8 y 10 meses. Nos faltaría por cobrar unos 500.000 euros.

- ¿Cómo se explica que un club de cantera como el Sporting haya fichado a más de 40 jugadores en tres años?

-Somos el equipo número 30 en cuanto a fichajes del fútbol profesional. Eso da una idea de cómo funciona el mercado. Hay que tener una base para que entre el jugador de la cantera. No se pueden meter de golpe a nueve.

- ¿Qué nota le pondría a la marcha deportiva de esta temporada?

-Las notas se ponen al final de temporada, lo calificaría como un "va progresando". Si no se consigue el ascenso será un suspenso, una decepción. Pero si se logra la valoración será buena. Al final depende de que la pelota entre.

- ¿Va ascender el Sporting?

-Seguro. Tenemos una de las tres mejores plantillas de la categoría, la mejor afición de Segunda y a ilusión no nos gana nadie.

- ¿Firma terminar sexto?

-No. Sólo firmo primero o segundo. Ni sexto ni tercero.

- Para lograr el ascenso, ¿es necesario acudir al mercado invierno?

-José Alberto no ha pedido nada desde que llegó. Tiene claro que con la plantilla actual es capaz de lograr el objetivo. Pero si podemos hacer algún esfuerzo para mejorar algo, lo haremos. Aunque es difícil el mercado de invierno, y más en Segunda, porque traer algún extranjero es un riesgo, y traer alguien de aquí que no tenga minutos le puede faltar ritmo de competición.

- ¿El mercado extranjero sigue siendo prioritario?

-Siempre será prioridad en Segunda. Hay determinadas Ligas que son a las que puede acudir un club de Segunda, que está en desventaja, y como ejemplo el año pasado los máximos goleadores se fueron a Primera. La combinación perfecta es una mixta como la que intentamos este año aquí, gente de la casa y de fuera.

- ¿El Sporting es un equipo fuerte para este mercado?

-Hicimos una plantilla que entendíamos que estaba bastante completa. Para poder traer algún refuerzo importante tiene que haber alguna salida, sino es muy difícil fichar.

- ¿Se arrepienten de que la llegada de José Alberto no se produjera antes?

-José Alberto ha llegado en el momento oportuno. Lo que vivió el año pasado en el filial le ha venido muy bien. Trabajé con Camacho, Bilardo, Julián Rubio o Caparrós en el Sevilla. Y aquí con Sandoval, Herrera o Abelardo. José Alberto es el entrenador más hombre de club que he conocido.

- Lleva muchos años junto a Javier Fernández, ¿cómo definiría el momento en el que se encuentra?

-Está muy ilusionado. Estuvo mucho tiempo sin dormir. Ahora está tranquilo por la parcela económica. Su preocupación es llevar al Sporting a Primera, donde se merece, sin deuda, con un aumento de un 20% de derechos televisivos, consolidar al equipo y hacer un proyecto fuerte.

- Por ese aumento, ¿cuánto de importante es coger este año el tren de Primera?

-Muy importante. Con la ayuda al descenso la diferencia económica es muy grande. Estamos tratando con la Liga para modificar estatutariamente para que no existan esas diferencias. Porque cuando bajan equipos como Málaga o Las Palmas, que llevan muchos años en Primera, tienen una gran ventaja. El Málaga tiene un tope salarial de unos 25 millones de euros, y hay otros equipos con sólo 4. Estamos estudiando en la Liga para que esa ayuda al descenso se difiera en cuatro o cinco ejercicios.

- Canella termina contrato en junio, ¿se le va a presentar la renovación?

-Es un jugador de la casa, muy importante para el Sporting y para el vestuario. Es el capitán. Todavía no se ha mantenido ninguna reunión. Pero estoy convencido que la dirección deportiva hablará del futuro con él.

- ¿Está el club preparado para cambiar de manos si Javier Fernández decide vender?

-Lo tiene descartado. Cuando afrontamos el proceso de venta con Omar Zeidán, fue muy oscuro, y salimos muy quemados. Si algún día da el paso, va a primar mucho quién es la persona y su proyecto para el Sporting, mucho más que elementos económicos. Ahora mismo no hay proceso ni intención de vender.

- ¿Sigue recibiendo muchas llamadas?

-No tanto como antes, pero sí que es verdad que se producen muchas llamadas, con intermediarios y bufetes de abogados que manejan fondos de inversión, casi siempre desde el extranjero.

- En la última Junta se les criticó por bloquear a seguidores en la red social Twitter.

-No vamos a consentir ni amenazas ni más insultos. Vamos a aplicar los mecanismos que tenemos en el reglamento de acceso a instalaciones, donde se dice que se sancionará por esas infracciones muy graves con de dos a cinco años sin acceso a las instalaciones del Sporting, y la pérdida de condición de abonado en ese periodo. Hay mensajes muy duros. Los bloqueos los llevamos a los casos extremos, no porque alguien diga "Fernández vete ya".