Medicina rojiblanca

"Voy siempre a El Molinón, vamos a subir a Primera". El mensaje lanzado por Illán Alonso, en una de las habitaciones de la planta de pediatría de Cabueñes, tuvo una respuesta rápida. "Pues a ver si te recuperas y vienes prontito a El Molinón", le contestó Carmona. Illán, de seis años, tardará mucho en olvidar la jornada de ayer. Le ha tocado pasar unos días en el hospital, pero ayer, en vísperas de la llegada de los Reyes Magos, recibió la visita de la plantilla del Sporting. Dos balones, una bufanda y una libreta fueron los premios que recibió este joven y fiel aficionado. "¿Juegas al fútbol?", le preguntó Carmona. "Sí, en pista de cierre", contestó mientras posaba para hacerse una fotografía junto con el jugador balear.

Acompañado de Cofie, André Sousa, Djurdjevic, Peybernes, André Geraldes, Molinero y Mariño, y de las jugadoras del conjunto femenino Candy, Eider, Ichi, María Yenes e Isa, el Sporting le dio una alegría a los niños y sus familias, en una época especial. "Venimos a sacarles una sonrisa, y darles un detalle para que se mejoren pronto", señaló Carmona. "Ver a niños que no están bien, en estas épocas que son para disfrutar, es una situación complicada", añadió el jugador balear.

Peluches, balones, bufandas, gorros y libretas fueron algunos de los regalos que recibieron del Sporting los niños que se encontraban ayer en el hospital gijonés. Sousa y Cofie estuvieron charlando de cerca junto a Diego Vélez y Diego Lucas, de nueve y cuatro años. "Nos preguntaron lo que pedíamos para los Reyes, y les dijimos que el ascenso del Sporting", señalaron, ataviados con la bufanda y el gorro rojiblancos que acababan de recibir.

Ayer había muchos bebés en Cabueñes, que sin ser conscientes de lo vivido, es seguro que sus familiares les recordarán siempre el momento. Como Mateo Tuñón, que solo tiene seis meses, pero es socio desde que nació. "Es una gran alegría para nosotros para estos días complicados", indicó su madre, Lidia Tuñón. Y para otros, como Alba García, de 17 años, la visita servirá para tener un regalo para sus familiares. "Me gusta el fútbol, no soy una asidua de El Molinón, pero se agradece, y con lo que me trajeron tendré algún regalo para algún primo", indicó antes de añadir que "al venir el Sporting se rompe un poco la monotonía de aquí del hospital y los más pequeños seguro que lo agradecerán más".

Durante casi una hora, la plantilla fue visitando una a una las habitaciones, a los pequeños y a los mayores que sufren estos días junto a ellos mientras les hacen compañía. "Los niños se merecen todo, lo más importante en la vida es la salud, esperemos que se recuperen pronto y vengan a El Molinón a disfrutar", resaltó Carmona, tras una visita que ya es tradición cada año por parte del Sporting. "La afición va a llenar el estadio, se lo merecen todos, y ojalá podamos empezar el año con tres puntos", indicó también Carmona para concluir.