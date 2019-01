Un año para recuperar la ilusión

El desilusionante año 2018 se cerró para el Sporting con el soplo de aire fresco producido por el cambio de entrenador. El mes y medio que estuvo José Alberto sirvió para devolver la sonrisa al sportinguismo, que confía en recuperar la ilusión en 2019. El nuevo técnico frenó la sangría de malos resultados, consiguió volver a enchufar al equipo, encontrar un estilo de juego y reconducir la situación. Ahora, con el inicio del nuevo año, el reto pasa por seguir de forma constante esa escalada para que el Sporting pueda engancharse a la zona alta, que la afición se vuelva a ilusionar, y que los rojiblancos puedan pelear por el ascenso.

El camino, no obstante, aún es muy largo. Quedan por delante 23 jornadas de Liga todavía. El Zaragoza visita esta tarde El Molinón (16.00 horas, Gol Televisión) para poner a prueba a un equipo que lleva 11 puntos de 15 con José Alberto, pero que sigue teniendo a seis puntos el play-off y a once el ascenso directo. Hacer de El Molinón un fortín, donde no ha ganado nadie este año, pero cuatro equipos han logrado ya puntuar, es otro de los retos que quedan por afrontar. Hoy ante el Zaragoza José Alberto buscará su tercera victoria seguida en casa, y lo hará además en un día especial, en la víspera de la cabalgata de Reyes, con el estadio lleno, y con una gran cantidad de niños.

En lo deportivo, el técnico tiene una duda de última hora, al sufrir Babin un proceso gripal que le impidió entrenarse ayer con sus compañeros. No obstante, José Alberto es optimista y confía en que esté listo para jugar, pero habrá que esperar hasta la hora del encuentro para asegurarse que no haya ninguna complicación. En caso de que Babin no se recupere, como sucedió en el calentamiento del partido ante Las Palmas también por enfermedad, su puesto sería ocupado por Álex Pérez. El once posible del Sporting hoy lo formarían Mariño; André Geraldes, Babin, Peybernes, Cordero; Carmona, Cristian Salvador, Nacho Méndez, Traver; Djurdjevic y Blackman. En la convocatoria, además, estaría de vuelta Canella, ya recuperado de su lesión, así como Neftali, que no viajó con el filial para estar a las órdenes de José Alberto. La única baja es la de Lod por lesión, al que el técnico rojiblanco espera recuperar para la próxima jornada en la visita al Albacete.

Enfrente estará el Zaragoza, un histórico que vive un momento delicado. El año pasado jugó al igual que el Sporting el play-off por ascender, pero en este comienzo de curso ya han caído dos entrenadores (Idiákez y Alcaraz) e incluso han estado en puestos de descenso a Segunda B. Al rescate ha llegado un viejo conocido como Víctor Fernández, con el que ganaron hace dos décadas la Recopa de Europa, y que debutó con victoria en casa la última jornada ante el Extremadura para poner fin a una racha de catorce partidos en la que sólo lograron un triunfo.

El conjunto aragonés recupera para el partido de hoy a Cristian Álvarez, Benito, Verdasca y Eguaras, pero pierde por lesión a su goleador Álvaro Vázquez.