En busca de otra sorpresa

Una década después, el Sporting vuelve a disputar una eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. Eran otros tiempos. El Sporting estaba en Primera, Preciado era el entrenador y enfrente estaba el Valladolid. En la vuelta, en Zorrilla, un gol de Jorge en el descuento dio el pase a los rojiblancos a la siguiente eliminatoria. La Copa guarda una espina clavada en todo el sportinguismo, por aquellas dos finales perdidas en los ochenta. Y por alguna semifinal perdida, como hace 23 años frente al Deportivo. Hoy el conjunto que entrena José Alberto recibe al Valencia (21.30 horas, beIN LaLiga), que llega con Marcelino cuestionado y una delicada situación deportiva. El Sporting es el único superviviente de Segunda en la Copa, y quiere volver a dar la sorpresa. Pero el primer paso es dejar la eliminatoria abierta y llegar con vida a la vuelta de dentro de una semana en Mestalla.

José Alberto dará minutos a la segunda unidad. Los suplentes tendrán protagonismo. Ayer en Mareo ensayó con un once en el que Babin era el único de los teóricos titulares, pero el de Martinica no jugó el pasado sábado ante el Zaragoza. La lesión de Álex Pérez, que sufrió una elongación en los isquiotibiales el sábado y no se entrenó ayer, hace que Babin tenga que jugar. Pese a la cercanía del último partido, es probable que el técnico rojiblanco opte por alinear a algún jugador de ese día, como Blackman para el ataque, o Traver en la banda. Ambos, tras su discreto papel, tendrían una opción así para resarcirse.

No obstante, la mayor novedad sería la entrada de Noblejas en la banda izquierda como extremo, por delante de Canella. El posible once del Sporting lo formarían Dani Martín; Molinero, Juan Rodríguez, Babin, Canella; Cofie; Álvaro Jiménez, Pablo Pérez, André Sousa, Javi Noblejas; y Blackman. Salvo Lod y Álex Pérez por lesión, el resto de jugadores están citados, y antes del partido José Alberto llevará a cabo los descartes.

En el Valencia, Marcelino alineará a Carlos Soler y José Luis Gayà, que no jugaron el pasado fin de semana ante el Alavés por lesión. El técnico de Careñes tiene la baja de Kondogbia, Coquelin y Guedes por lesión. Y ha dado descanso a Paulista y Santi Mina. La alineación del Valencia sería Jaume Doménech, Piccini, Garay, Diakhaby, Gayà; Parejo, Wass, Carlos Soler, Cheryshev; Rodrigo y Batshuayi.

El Sporting, sin presión, tiene en la Copa un punto de escape para que los menos habituales tengan minutos y la derrota del pasado sábado pase a un segundo plano. El pinchazo ante el Zaragoza hizo daño, reabre el debate de la falta de gol, y vuelve a demostrar la dificultad que supone remontar los dos últimos meses de malos resultados con Baraja en el banquillo. Por eso, pese a tener un equipo enfrente que juega competición europea como el Valencia, la Copa le da un aire fresco a los rojiblancos.

No tiene la misma percepción del partido el Valencia, donde Marcelino se encuentra en la cuerda floja, y ya casi sin margen. Un mal resultado en Gijón podría incluso en el caso más extremo dejarle fuera del banquillo de Mestalla. Al Valencia y sus delanteros también les cuesta marcar, por eso medirse a un rival de categoría inferior se presenta como una oportunidad idónea para levantar el ánimo del valencianismo.