José Alberto: "No firmo jugar la final de Copa y no subir a Primera"

La semana

Ha sido una semana corta. Estamos con ganas. Todos los jugadores están con optimismo.

Los últimos partidos

Hay que aprender de la derrota en Zaragoza. El primer gol de ellos nos hizo mucho daño. Hay que intentar conseguir que no nos haga daño nada de lo que nos pueda suceder, un gol o una expulsión, cualquier cosa que no entre en el plan del partido.

El rival

Nadie ha regalado nada a Albacete. Está haciendo una temporada excelente. A balón parado hace daño. Es muy eficaz. No necesita mucho para ver puerta. Es de los mejores equipos en las transiciones. Máxima concentración y no cometer un error.

Partido para no descolgarse

No hay nada definitivo, queda mucho, pero con la diferencia que hay cualquier partido es importante y mañana por ser rival directo mucho mejor, sumar y que ellos no lo hagan.

Jugar con un delantero

Puede haber cambios. El grupo está trabajando bien. Hay poca diferencia entre unos y otros jugadores. Intentaremos acertar en la elección de futbolistas. Optaremos por el sistema que sea el mejor. Estamos trabajando con dos puntas, y también con tres arriba y tres en el medio.

Duelo como el de Elche

Es diferente al Granada. Se puede asemejar al partido de Elche en cuanto a estilo del rival. En la parte ofensiva tienen jugadores importantes y son solventes atrás.

Vuelta de Lod

Robin está para poder entrar de inicio. Lleva dos semanas entrenando muy fuerte.

La vuelta de Copa

No pensamos en el partido del martes, pensamos en el de mañana. Sacaremos los once jugadores y los tres cambios. La Copa refrenda que tenemos un grupo comprometido, que quiere conseguir objetivos y mucho más.

Pablo Pérez, un lujo

Pablo es un jugador importante en cualquier rol que juega. Siempre da rendimiento y se entrena bien. Sale y ofrece lo que le pedimos. Jugó en una posición que no es la suya y las hizo de manera fenomenal. Es un lujo poder disponer de él y que se adapte a cualquier posición.

El mercado

No voy a hablar jugadores que no tenemos aquí ni de mercado de invierno ni de salidas. Trabajaremos con lo que tengamos. Nunca he realizado plantillas. He trabajado con lo que tuve a disposición.

Jugar la final de Copa y no ascender

No firmo eso. Prefiero conseguir el objetivo de subir que jugar una final de Copa. Nuestro objetivo principal y prioritario es la competición de Liga.

Los menos habituales, enchufados

Así es y nos lo muestran cada día. Estamos muy contentos con todo el grupo. Tomamos decisiones que pensamos siempre en acertar y en lo mejor para el grupo. Están todos trabajando increíble.

Nivel de los delanteros

Estoy satisfecho con Djurdjevic y Blackman, pero el delantero vive del gol y ellos deben mejorar sus cifras. Tienen que seguir haciendo goles, que es para lo que están.

Llamada al filial para la Copa

Esperaremos al partido nuestro y de ellos, por cualquier cosa que pueda suceder. A lo mejor alguno se puede incorporar.