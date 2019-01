El Sporting da vueltas al ataque

"Un toque, hay que finalizar con un toque. En el área no nos van a permitir utilizar más". José Alberto exprime el remate de un Sporting que está teniendo en el ataque su gran talón de Aquiles. El entrenador del Sporting dedicó todo el entrenamiento de ayer a ejercicios centrados en mejorar la efectividad de sus jugadores para evitar repetir mañana, en Albacete, los fallos que motivaron ante el Zaragoza la primera derrota desde su llegada al banquillo. No es la única vuelta que le está dando al equipo para aumentar el caudal goleador. El técnico también dedicó la primera parte del ensayo a corregir aspectos tácticos en base a un sistema con un solo delantero.

El Sporting visitará mañana a uno de los equipos más en forma de la Segunda División. El Albacete encadena once partidos invicto, una racha que se resume en siete victorias y cuatro empates. La buena dinámica de resultados le ha llevado a ostentar durante varias semanas puesto de ascenso directo. Los manchegos son ahora segundos, con 38 puntos, a sólo uno de distancia del líder, el Granada. Buena parte de su fortaleza pasa por el Carlos Belmonte, donde todavía no conocen la derrota. Forman parte del reducido grupo de equipos que no han perdido todavía en casa, junto a Dépor, Las Palmas y Osasuna y al que pertenecía el Sporting hasta la pasada jornada.