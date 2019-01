Bergantiños: "En Gijón viví un año intenso e ilusionante"

Álex Bergantiños aseguró esta mañana que el Deportivo visitiará el domingo al Sporting con más "confianza" después de la victoria lograda la jornada pasada ante el Albacete. El centrocampista coruñés destacó que el equipo viajará también a Gijón con el objetivo de mejorar el rendimiento a domicilio y poner punto y final a los cuatro meses sin un triunfo lejos de Riazor. "Está claro que venimos con más confianza después del último partido y con la ambición de dar ese mismo rendimiento fuera de casa y en un campo que aprieta tanto", manifestó Bergantiños.

El mediocentro deportivista se enfrentará el domingo al Sporting, en el que militó el curso pasado y con el que rozó el ascenso a Primera. Álex se refirió a su paso por el conjunto asturiano y reconoció que será "especial" jugar en El Molinón. "Es una situación especial para mí porque es reciente el haber jugado allí. A pesar de que solo fue un año fue muy intenso y muy ilusionante para mí", admitió.

Bergantiños también se mostró agradecido con los aficionados del Sporting por el apoyo que le transmitieron. "Me vino muy bien para volver a sentirme jugador porque estaba jugando poco y limpiarme un poco la mente por la presión de aquí. Me abrieron las puertas en todos los aspectos, me trataron con mucho cariño desde que llegué y disfruté mucho en la temporada", reflexionó.