Lod se muda al centro

Lod disfruta de su rol polivalente y José Alberto quiere aprovecharse de ello. El finlandés protagonizó el entrenamiento del Sporting en el día de ayer, cerrado al público para avanzar en el equipo que recibirá al Deportivo. El nórdico disputó la totalidad del partidillo como volante, en el centro del campo, lejos de la banda derecha en la que brilló la pasada jornada. Un retoque que, de llevarse a efecto, supondría la suplencia de Nacho Méndez o Hernán y abriría la puerta del carril diestro a Carmona. Lo que parece evidente es que el entrenador rojiblanco no variará el esquema y seguirá con un solo delantero.

Sporting y Deportivo de La Coruña empiezan a definir los equipos que saltarán pasado mañana a El Molinón. En ninguno de los dos conjuntos se esperan muchas novedades, aunque ambos trabajan con alguna sorpresa. En el caso de los gijoneses, el movimiento de Lod es una de las opciones sobre las que trabaja José Alberto, en lo que parece el único retoque que se plantea. El finlandés, autor de una asistencia y de un gol ante el Alcorcón, empieza a responder a la demanda del técnico, que desde el primer día le señaló como una referencia.

Lod ya jugó con Baraja entre líneas, pero de manera puntual y sin fortuna, como en la visita al Rayo Majadahonda. En La Coruña empiezan a despejarse las dudas sobre quién ocupará la delantera en Gijón. Natxo González se plantea quitarle la titularidad a Quique González, reñido con el gol en las últimas jornadas. El elegido parece ser Christian Santos, que tras un inicio de campaña con escaso protagonismo puede encontrar en El Molinón el escenario para reivindicarse. El venezolano ensayó ayer dentro del teórico once titular, completado por los jugadores que vienen de vencer al Albacete (2-0) la pasada jornada: Dani Giménez; Simón, Domingos, Marí, Caballo; Bergantiños; Cartabia, Vicente, Edu Expósito, Borja Valle; y Christian Santos. La otra alternativa para el ataque es Carlos Fernández, que sale de una lesión y parece no llegar en las mejores condiciones para ser titular. El que va camino de unirse a la lista de bajas es Saúl, que ayer tampoco se entrenó. Por otra parte, Albentosa acaba de desvincularse del club y Carles Gil está próximo a cerrar su marcha.