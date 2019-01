José Alberto: "Vivo muy tranquilo la última semana de mercado, estoy aislado de todo"

"¿Cómo vivo la última semana de mercado? Muy tranquilo. Estoy aislado de todo. Tenemos un partido en el que no podemos distraernos". José Alberto López se mantiene al margen de la labor seguida por la dirección deportiva del Sporting, el único club de Segunda que, hasta el momento, no ha hecho ningún movimiento en su plantilla. "Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a los que están", insiste el preparador rojiblanco, si bien reconoce que "a todos nos gusta mejorar". No pierde mucho tiempo en responder a esta cuestión e intenta poner el foco en el enfrentamiento de mañana, ante el Deportivo de La Coruña. "Es un partido con sabor a Primera. Es muy importante hacernos fuertes en El Molinón", subraya como guiño para que la afición vuelva a ser un jugador más en la búsqueda de la victoria.

"Ahora tenemos que preocuparnos en mejorar lo que tenemos, los 23 ó 24 futbolistas de los que disponemos", insiste José Alberto López cuando se le cuestiona sobra la posibilidad de que la dirección deportiva encuentre algún jugador en el mercado que pueda dar un plus en la recién estrenada segunda vuelta de campeonato. "Tenemos una buena plantilla. Muchos jugadores están a muy buen nivel. Pero todos podemos dar más", añade el técnico, incluyendo en ese plus de esfuerzo necesario a todo lo que rodea al Sporting, no sólo a sus jugadores.

"Lo importante hacer disfrutar a la gente y acercarnos a los puestos de play-off", apunta entonces el ovetense, consciente de que la llegada del Deportivo de La Coruña se convierte en una gran oportunidad para recortar diferencias y ganar crédito. El equipo está a cinco puntos de la promoción de ascenso y se medirá a un rival que marcha tercero en la tabla. Un triunfo se convertiría en un gran impulso clasificatorio y moral. "Tenemos que estar a nuestro mejor nivel", sentencia como el camino para alargar la mala racha de los gallegos a domicilio. No ganan como visitantes desde septiembre.

"Al Dépor le cuesta en cuanto a puntuación, pero las sensaciones son mejores que los puntos que está consiguiendo fuera de casa", advierte José Alberto, que pone en valor la trayectoria del conjunto coruñés más allá de sus cifras lejos de Riazor. "A balón parado es un equipo fuerte. Tiene mucha competitividad en todos los puestos y está bien dirigido por Natxo González. Si estamos a nuestro nivel vamos a tener opciones", añade sobre un rival al que ve con talento "para tener el balón y también para correr". En cuanto al cambio de sistema del Dépor en las últimas semanas, pasando de jugar con dos delanteros a reforzar el centro del campo, José Alberto es claro: "Independientemente del dibujo, juegan con muchos futbolistas por dentro. Nos van a exigir", subraya.

Sporting y Deportivo de La Coruña van camino de hacer algún retoque respecto a los equipos que presentaron la pasada jornada y que ambos saldaron con victoria. Los gijoneses, ante el Alcorcón, y los gallegos, ante el Albacete. "Siempre buscamos el mejor once y es una posibilidad que haya cambios", se limita a concretar José Alberto. La vuelta de Carmona a la banda derecha es una de las posibilidades que maneja para situar a Lod en el centro. Nacho Méndez o Hernán podrían ser los sacrificados respecto al pasado domingo.