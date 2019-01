Álvaro Jiménez: "Hay que seguir remando, aún queda muchísimo"

Álvaro Jiménez, que ha tenido continuidad en el once titular los últimos partidos, analiza la situación del Sporting y el ánimo del vestuario tras el último partido de Liga.

Irregularidad del equipo. "La Segunda es muy competitiva. Sabíamos que el Deportivo era difícil y venía a apretarnos. En frío viendo el partido, el Deportivo tuvo tres ocasiones, les asediamos en la segunda parte, el resultado no fue justo. La derrota no fue por falta de ocasiones, hay que centrarse en el Extremadura, y seguir metiendo cabezazos arriba".

Sensaciones. "Tenemos que ser profesionales. Estamos fastidiados, era un rival directo, teníamos la ilusión de meternos arriba, pero hay que seguir remando, estamos en la segunda jornada de la segunda vuelta, y hay que seguir remando, porque queda muchísimo".

Llegar a la zona alta. "Desde el primer al último compañero lo está dando todo. Somos un grupo bastante familiar, lo damos los unos por los otros, si seguimos en esta línea, vamos a conseguir los resultados".

Cosas a mejorar. "Cuando no estamos bien hay que achacar la culpa a alguien, pero viéndolo en frío no fue tan fallo nuestro, ellos lo hicieron bien y nosotros no tan mal como se nos pone",

Estado personal. "No vivo mi mejor momento, es obvio, estoy bien, pero no estoy en mi mejor momento".