El Córdoba quiere a Neftali

En las últimas 48 horas de mercado, el Sporting sigue pendiente de un movimiento de salida que pueda agilizar la llegada de un jugador de banda y un delantero. No se descarta el escenario de que no llegue ningún futbolista, si no se encuentra nadie que se adapte al perfil económico y deportivo que se busca, pero si se produce una salida se favorecería un posible fichaje. El Córdoba se ha interesado por la situación de Neftali, al que quiere para reforzar su ataque. El delantero se encuentra cedido por el Basilea, por lo que el Sporting se liberaría de su sueldo. Aunque Neftali no es de los que más cobra, su salida podría ayudar, igual que la de Noblejas o Cofie, dos jugadores que no han tenido protagonismo con José Alberto, pero de los que el club tiene complicado desprenderse.

Neftali perdió protagonismo con la llegada de José Alberto, con una participación casi testimonial. El jugador causó una buena impresión al inicio de temporada, hasta el punto de que el club valoró la posibilidad de hacer efectiva la opción de compra que tiene a final de temporada. La falta de gol es algo que preocupa en el Sporting. Djurdjevic ha encontrado el tono ideal ahora, pero Blackman sigue sin arrancar. Incluso el delantero británico, molesto por la falta de minutos, abrió la puerta a estudiar su salida del club hace un par de semanas. Para que llegue otro delantero el Sporting necesitaría que saliesen el británico o el suizo, ya que Djurdjevic es intocable.

Pere Milla e Ivi López

Para reforzar las bandas, y también el ataque, ya que se podrían adaptarse a ambas posiciones, el Sporting ha sondeado la situación de Ivi López y Pere Milla. En el caso del primer su nombre transcendió ya hace casi un par de semanas, ya que no cuenta con minutos en el Valladolid, y el Levante, propietario del jugador, estudia que pueda salir cedido a un club de Segunda para tener más participación. Junto al Sporting se encuentra el Granada, el Tenerife o el Mallorca peleando por hacerse con sus servicios.

Pere Milla, por su parte, del Eibar, tendría la ventaja para su llegada las buenas relaciones entre el conjunto armero y el rojiblanco, ya que Sergio Álvarez fichó por el club de Ipurúa en verano, y el año pasado Calavera y Nano Mesa acabaron en Gijón como cedidos.