José Alberto: "Los fichajes darán experiencia y desequilibrio, lo que pedíamos"

Los fichajes:

Son tres jugadores que vienen a aportar lo que pedíamos. Sabíamos que necesitábamos conocimiento y experiencia en la categoría, así como desequilibrio. Esperamos que nos den un plus.

Estado físico:

Han venido bien. Los tres vienen de entrenar. Es buen momento para contar con ellos. Todos los que van tienen posibilidades.

Jugadores con ritmo:

Aitor viene de jugarlo todo. Ivi y Álex vienen de jugar menos, pero están con ritmo de entrenamiento y buen estado físico. Ahora necesitan ritmo de partidos. Si creemos que nos pueden dar, no podemos estar esperando. Si no le damos ritmo de competición nosotros...

Las ausencias de Lod y Blackman:

Llevamos a los 18 mejores y creemos que es la mejor convocatoria. Esperamos acertar. No hago la convocatoria pensando en los que se quieran o no ir. No sé la situación particular de cada uno.

La posible titularidad de los nuevos:

Me gusta que los jugadores tengan ida y vuelta, velocidad y desequilibrio. Ivi y Aitor lo tienen. Álex viene a generar competencia. Es jugador de área, diferente a las características de Djurdjevic y Blackman.

Último día de mercado:

Estuve tranquilo. El jueves a las 11 de la noche eran unos. Y a las 12, otros. Tienen hambre. Conocía cómo estaba todo. Éramos optimistas y eran situaciones que no eran fáciles.

Plantilla muy amplia:

Manejar 25 futbolistas no es fácil. Tampoco dejar 8 fuera. Hay que sumarle a Cordero que está prácticamente integrado en el primer equipo. Es lo que tenemos, e intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Ellos son los que se ponen y se quitan. Trabajaremos con lo que tengamos, independientemente de que uno juegue o no. Esto puede variar cada semana.

Fe en la remontada:

El jueves a las 11 de la noche creía y mucho en este equipo y ahora creo muchísimo. Ojalá estemos donde nos merecemos. El esfuerzo se está viendo poco recompensado en puntos. La segunda es larga. Necesitamos encadenar dos victorias.

El rival:

El Extremadura es duro, compite bien. Es difícil preparar un partido ante un equipo que tiene 12 jugadores nuevos. Nos centramos en nuestro estilo, en mejorar nuestra forma de jugar y nuestra identidad, junto a ciertas pinceladas del rival. Lo más importante es centrarte en lo tuyo.

A por la victoria:

Quiero ver a un Sporting fuera de casa que, como en las pasadas jornadas, está cerca siempre de ganar los partidos. Mañana es el día de ganar fuera de casa.

Primer entrenamiento de Álex Alegría:

Ha estado como cualquier jugador en un sitio nuevo. Viene con muchas ganas de aprovechar la oportunidad. Es un chico prudente, que te escucha y tiene ganas. Está algo cansado. Tuvo un viaje fastidiado con el tema de la nieve.

Petición de salir de algún futbolista:

A mí no me consta. Yo no quiero saber nada de estas cosas. Le he dicho a Miguel (Torrecilla) que no me lo dijera porque no quiero que me condicione después en la convocatoria.