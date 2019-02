José Alberto: "No tenemos que hacer sangre, debemos mantener la paciencia"

José Alberto intenta transmitir calma tras la derrota del Sporting ante Osasuna, la tercera en casa en lo que va de temporada.

¿Preocupación? "Preocupado después de una derrota siempre estoy. No tenemos que hacernos sangre de ello, hay que mantener la paciencia, hemos desaprovechado una muy buena oportunidad, tenemos que pelear, porque estamos a tiempo de todo, no podemos desvanecer".

Nervios. "Hemos visto 25-30 minutos buenos del Sporting y a partir del minuto 30 hasta el descanso nos ha costado muchísimos y nos hemos desorganizado. Tuvimos ahí los peores minutos desde que estoy en el equipo. En la segunda parte nos faltó acierto y la templanza para el último pase. Necesitamos tranquilidad para poder conseguir resultados positivos. Los partidos hay que trabajarlos y no desvanecer nunca".

Babin. "Nunca me voy a quejar de la gente falta. Peybernes y Álex Pérez han hecho un buen partido. Nos han vuelto a hacer un gol a balón parado, que es donde estamos teniendo problemas ahora".

Goles a balón parado. "Nos están penalizando muchísimo los errores que tenemos y los rivales los están aprovechando a la perfección".

Estado de ánimo. "Es un día difícil, duro, pero hay que levantarse y centrar todas las fuerzas en los puntos ante Las Palmas. Tenemos que levantarnos de esta dura derrota, es un día difícil, probablemente el que más, tenemos que espabilar y no desperdiciar".

Otra derrota en casa. "A la afición le pedimos disculpas, no podemos reprocharle nada a los jugadores, han hecho un esfuerzo brutal, sabiendo que era difícil revertir el partido".

Sistema. "Es una posibilidad más, lo usamos en Valencia, y esta vez la pusimos de forma más ofensiva en la segunda parte para desajustar al rival, creo que lo conseguimos, pero el gol nos acabó de matar".

Ansiedad. "Hay jugadores de los que están jugando que necesitan progresar en madurez y tranquilidad. Muchos vienen de estar en Tercera hace dos años, necesitan tiempo, y si los ponemos es porque considero que están preparados para poder rendir. La situación a veces nos genera precipitación y eso no ayuda a la toma de decisiones. Perdimos muchos balones y permitimos a Osasuna correr, que es uno de sus fuertes".

Bajón en casa. "La obligación de tener que ganar en casa y agradar nos genera precipitación. El equipo se muestra con personalidad. Las cosas pueden salir o no, pero los últimos resultados en El Molinón nos hacen daño. Hay que seguir trabajando y levantarnos de este golpe moral".

Centro del campo. "Esperábamos tener ritmo y situaciones de ventaja con Cristian, Nacho y Santana. Estoy contento con el trabajo de los medios centros y el trabajo. No han hecho un buen partido, pero hay que seguir dándoles confianza para poder crecer".

Estrategia. "Ha habido un córner que me ha llamado la atención, que antes de sacarlo ya ha habido ese runrún. No acábamos de encontrar esa confianza en el golpeo. No tenemos muchos especialistas en el balón, pero sí que tenemos que exigir más en esas acciones.

Ivi López. "Fue el sacrificado al descanso porque queríamos variar, pero no porque estuviese ni mejor ni peor. Lo ha intentado y trabajado. Pero h ay que trabajar minutos para encontrar su mejor versión".