José Alberto: "Si queremos estar arriba, no podemos tropezar más en casa"

José Alberto tiene la espina clavada de las dos derrotas en el mes de enero en casa ante Deportivo y Zaragoza. Por eso hoy quiere que el equipo cambie su dinámica ante Osasuna, que llega empatado a puntos con los equipos en ascenso directo. "No podemos cometer errores. En estos partidos de tanta igualdad cualquier fallo penaliza muchísimo", avisó ayer el técnico del Sporting. Los rojiblancos tienen cada vez menos margen de error, por eso esperan que en casa no se escapen más puntos. "Si queremos estar arriba no podemos tropezar más en casa, tenemos que conseguir el máximo de puntos en El Molinón", indicó José Alberto, preocupado por la motivación de la afición rojiblanca: "Las dos derrotas en casa le han hecho más daño a la gente que a nosotros".

El Sporting aspira a conseguir ganar a un equipo que llega en una buena dinámica. Por eso José Alberto espera hoy un gran ambiente: "Tenemos que volver a darle una alegría a nuestra gente, sin un Molinón metido y que empuje al equipo es muy difícil conseguir objetivos". Además, los rojiblancos quieren mantener las buenas sensaciones de la pasada jornada en Extremadura, donde consiguieron el triunfo más solvente del curso: "Volver a ganar en El Molinón y encadenar dos victorias es importante, es algo que nos puede acercar a los de arriba". Sobre Osasuna, José Alberto advierte que "es un equipo súper intenso, que provoca una presión alta que te hace poder cometer errores". Además, indicó que no teme ni su buen momento de juego colectivo ni el de Rubén García: "No nos asusta nadie. Todos los rivales tienen sus dificultades".

Futuro de Blackman

El técnico del Sporting se refirió a la situación de Blackman, un jugador cuya salida del club se frustró al no encontrar acomodo en ningún equipo de Israel. "Queremos gente comprometida y que quiera estar aquí, y el que no lo quiera lo tendrá complicado", comentó José Alberto antes de dejar claro su apoyo al delantero británico: "Es un jugador que tiene problemas de rodilla, pero está involucrado y con ganas de ayudar". Por último, José Alberto apuntó sobre Djurdjevic y su racha goleadora que "es un jugador que aporta muchísimo al equipo".