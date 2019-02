La felicitación de uno de Los Lobos de Boom a un colectivo que ha sorprendido a muchos

Es cierto que Los Lobos de Boom tienen acostumbrada a la audiencia a hablar en todos los programas de las causas que consideran justas y que quieren promocionar. Hace unos días, sin ir más lejos, os contábamos (en este enlace lo puedes leer) cómo estos cuatro amigos que hace meses llegaron de forma tímida a un programa de televisión y que hoy han conseguido ganar un récord mundial de permanencia consecutiva en un mismo formato revolucionaban una pequeña ciudad castellana sólo por ponerse una camiseta. Por eso, por su gran capacidad de movilización y de destacar lo que ellos consideran necesario destacar a muchos les ha sorprendido el tuit que lanzó uno de los miembros del equipo hace apenas unas horas en redes sociales.

En este caso fue Manu Zapata, el que ejerce como portavoz del grupo en casi todos los programas sobre todo en el momento cumbre cuando los cuatro miembros de este equipo se enfrentan a la bomba final que puede suponer que cada uno de ellos se lleve a casa un premio valorado en un millón de euros. Zapata contestaba a un tuitero asturiano después del partido que anoche enfrentó al Osasuna y al Sporting (y cuya crónica puedes leer en este enlace). "Enhorabuena a esa afición que aplaude al rival. Ánimo para el resto de la temporada. ¡Puxa Sporting!", reconoció Zapata.

Lo cierto es que Los Lobos no son ajenos a la realidad asturiana y eso ya lo han demostrado. Sobre todo cuando tienen que dar la cara por los distintos problemas, sobre todo laborales, que se producen en el Principado. Y eso que a veces son objeto de la polémica por intentar defender lo que creen justo. Hace apenas unas semanas os contábamos la polémica en la que se habían visto inmersos por no poder lucir en el programa de Antena 3 en el que participan camisetas contra el cierre de Alcoa. Los cuatro miembros de este equipo (aún no se había ido Pinto, el ganadero que días después se vería obligado a abandonar el programa), grabaron un vídeo de apoyo a los trabajadores con las ya tristemente famosas camisetas amarillas. Pero luego no se las pusieron en directo.

Esas camisetas, de hecho, no llegaron a salir en la tele y eso enfadó a muchos seguidores. Al final los propios miembros del equipo de Los Lobos lo explicaron en redes sociales tratando de zanjar la polémica: no es que ellos no hubieran querido lucir las camisetas, es que el programa no les había dejado. Una pena que no pudieran demostrar, una vez más, su preocupación por temas importantes como en este caso era la pérdida de cientos de puestos de trabajo de los que vivían otras tantas familias. Al menos esos familiares se quedaron con el vídeo de apoyo. Algo es algo.