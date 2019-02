Nacho Méndez: "Desperdiciamos una gran oportunidad de engancharnos"

"Es un día complicado, teníamos muchas ganas de volver a engancharnos arriba. Es una gran oportunidad desperdiciada, estamos fastidiados". Nacho Méndez, con gesto contrariado, valoró la decepción que supuso para el Sporting la derrota ante Osasuna, en un partido en el que los rojiblancos aspiraban a sumar su segundo triunfo seguido y volver a ver de cerca los puestos de play-off. "En la primera parte ha sido un partido igualado, con dos equipos parejos. La estrategia nos penalizó otra vez y nos costó reaccionar. Osasuna estuvo bien plantado y controló el partido con sus armas", comentó el luanquín, que acabó el partido con molestias: "Tengo bastante dolor en el gemelo desde la primera carrera de la primera parte".

Otro de los protagonistas del partido fue Aitor García, que debutó como titular en un partido del Sporting en El Molinón, pero se quedó con un mal sabor de boca. "En las contras han sido letales y nos han matado", indicó el extremo andaluz, que explicó también la dureza de la derrota para el ánimo del vestuario, aunque también matizó que no bajan los brazos: "Será un fin de semana duro, pero no podemos rendirnos, hay que seguir peleando para estar arriba"

Santana volvió a jugar ayer de titular, tras no haberlo hecho la anterior jornada en Extremadura. "Es uno de nuestros peores días. A diferencia de las derrotas ante Zaragoza y Deportivo no hemos estado a la altura. Nos hemos sentido sobrepasados en todo momento", comentó el centrocampista canario. "Tenemos frustración por no haber encontrado la comodidad dentro del campo", subrayó.

La sensación en el vestuario, igual que hace dos jornadas ante el Deportivo, es que el Sporting ha vuelto a desaprovechar otra gran oportunidad. "Dejamos escapar tres puntos que nos habrían engachado a la parte de arriba. Si queremos estar ahí no se nos puede nescapar más puntos en casa", indicó Santana, que no cree que al Sporting le pese jugar ante equipos fuertes: "Por aquí ya han pasado rivales fuertes y hemos competido y plantado cara". Por último, reconoció que no tuvo su mejor partido: "Donde se decantan los partidos es en la zona del centro del campo. No nos sentimos cómodos en el centro del campo, no supimos gestionar situaciones del partido con balón y a un equipo como Osasuna si les das tanto te lo acaban haciendo pagar".