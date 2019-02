El Sporting se desinfla

"Esto es lo que hay, amigos". La frase tiene años y la pronunció Maceda, en su etapa como entrenador del Sporting. Una definición que bien podría reflejar la situación actual de los rojiblancos. La derrota de ayer ante Osasuna devolvió a los gijoneses a la realidad de que al equipo sigue sin alcanzarle para meterse en promoción, atropellado por sus prisas y una falta de fútbol acentuada hasta el punto de sólo haber realizado un disparo entre los tres palos en los noventa minutos. El partido, además, contó con el golpe añadido de perder una oportunidad más para recortar distancia con la promoción de ascenso tras el paso adelante dado la pasada jornada y la decepción de El Molinón, que mostró su desencanto con silbidos al final del partido. El bucle continúa y el equipo sigue sin encontrar la salida, metido en tierra de nadie. Osasuna se marchó como líder provisional.

El Sporting salió con todo. O casi todo. José Alberto apostó por un centro del campo atrevido, el mismo que decantó el partido en Almendralejo. Hernán Santana acompañó a Nacho Méndez. La idea era tener el balón. El canario, eso sí, comenzó a la altura de Cristian Salvador, dejando a Nacho más adelantado, para recibir entre líneas, donde más se gusta. Las novedades se completaron con lo esperado. Ivi López ocupó la banda derecha por el sancionado Carmona y Álex Pérez hizo lo propio con Babin, también baja por acumulación de tarjetas. Los buenos propósitos duraron poco.

Los rojiblancos llevaron la iniciativa en los primeros veinte minutos, con Djurdjevic ganando los duelos a David García y Geraldes haciendo daño por la derecha, pero sin llegar a inquietar a Rubén, el portero osasunista. El otro Rubén, García, empezaba a asomar en su retorno a El Molinón tras su fantástica campaña de rojiblanco. De más a menos, los visitantes avisaron a la media hora al aprovechar Roberto Torres una pérdida de Ivi, muy precipitado en su debut como rojiblanco. El rojillo la cogió en la frontal, tiró caño a Álex Pérez, sorteó la entrada de Geraldes y apuntó para que la pierna salvadora de Peybernes apareciera para salvar los muebles. Le siguió otro disparo de Rubén García que se fue cerca del palo. La tercera terminó dentro.

El primer gol osasunista fue la jugada de los García. Roberto Torres sacó de esquina y peinaron, en el primer palo, Rubén y Unai García. El otro García, David, recibió en el segundo palo y cómodamente la puso otra vez al corazón del área para que Oier, que se había zafado de la marca de Djurdjevic, voleara a la red. El golpe dejó al Sporting sin respuesta y con Peybernes, lesionado, dejando su sitio a Carlos Cordero antes del descanso.

José Alberto buscó alternativas en el descanso. La segunda parte comenzó con un Sporting con tres centrales, Cristian, Álex Pérez y Cordero; y dos carrileros largos, Geraldes y Canella. El errático Ivi dejó su sitio a Álex Alegría, que acompañó a Djurdjevic en punta. El centro del campo se recompuso con Aitor García por delante de Hernán y Nacho Méndez. Nueva disposición, nuevas esperanzas. Llegó entonces el primer disparo entre los tres palos del Sporting, en una falta forzada a pocos metros de la frontal por Álex Alegría. Djurdjevic, convertido en una especie de botón con el que el equipo parecía activarse cada vez que el balón pasaba por sus pies, pidió lanzar. El serbio disparó un tanto blando para que el guardameta visitante desactivara el intento de reacción.

El paso de los minutos aumentó el desconcierto en un Sporting que, tras dos chispazos de Aitor García por el costado diestro, confiaba en Canella y Cordero para armar los ataques ante la incomparecencia de un centro del campo por el que no pasaba el balón y en el que sólo Hernán dejaba algún recuerdo de la necesidad de envíos profundos para romper líneas. La desesperación iba en aumento en cada balón parado de los gijoneses, que no encontraban compañero, repitiendo una rutina arrastrada ya durante muchas semanas. Esta vez, sin Carmona a quien echarle la culpa. El segundo tanto de Osasuna pudo llegar primero en un contragolpe tras saque de esquina a favor de los de José Alberto. No fue la única concesión rojiblanca en este apartado

Los rojillos, ayer de naranja, se plantaron a toda velocidad en el área en una acción encarrillada por Roberto Torres y finiquitada por él mismo, aunque a las nubes. Una jugada que anunció la fragilidad de los de José Alberto tanto en su lentitud para el repliegue como en su candidez para favorecer estos contragolpes. La puntilla llegó poco después en una acción parecida, con apertura a banda izquierda y el balón paseándose con el agravante de la indecisión de Canella y Cordero para acudir al corte. Roberto Torres fusiló, esta vez, a Mariño. Los navarros incluso pudieron hacer un tercer gol tras una gran acción individual del recién incorporado Kike Barja que atajó bien Mariño. Los aplausos de El Molinón quedaban ya reservados para reconocer a Rubén García durante el tiempo de su sustitución.

Ni la entrada de Lod aportó criterio al desbocado e improvisado juego rojiblanco, fruto de esa desesperación en la que se está convirtiendo la persecución a los puestos de la promoción. Al Sporting le falta tiempo para cuajar, el mismo que ya no perdona para subirse a un tren que marcha a una velocidad superior al ritmo al que circula el juego gijonés. Lo demostraron Osasuna y Dépor en El Molinón, desactivando a un Sporting que se desinfla inmerso en las prisas para no dar la temporada por perdida.