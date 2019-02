Djurdjevic desvela que su cláusula es de 30 millones

Con un traspaso superior a los dos millones de euros, Djurdjevic se convirtió el pasado verano en el fichaje más caro de la historia del Sporting. Al delantero serbio le costó adaptarse, pero en las últimas semanas se ha soltado, hasta alcanzar la cifra de siete goles en Liga. El domingo no obstante el ariete serbio no estará disponible para José Alberto en Las Palmas, ya que deberá cumplir un partido de sanción.

Ayer Djurdjevic confesó en el programa "Deportes Cope Asturias" cuál es la cifra de su cláusula rescisión, indicando que es de 30 millones de euros en Segunda y 40 en caso de ascenso a Primera. "Me gustaría disfrutar del Sporting y de El Molinón lleno en Primera. Ya me he acostumbrado al equipo y a la ciudad, y sería lo mejor para todos", resaltó el ariete durante la entrevista.

Djurdjevic no podrá afrontar en Las Palmas el reto de intentar igualar o superar la marca de Rubén Castro al estar sancionado. El delantero de Las Palmas es el único que dispara más a portería que el atacante rojiblanco.