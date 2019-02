Torrecilla: "Mi ilusión es hacer un proyecto largo con José Alberto"

Los fichajes invernales:

"Estamos satisfechos. Queríamos unos criterios que se han cumplido. Jugadores sin riesgo de adaptación. La adaptación casi la tienes que obviar (con Álex Alegría, Aitor García e Ivi). Ese criterio estaba asegurado. Las posiciones las marcó el cuerpo técnico. Jugadores ofensivos, con verticalidad y polivalencia. Con la salida de Manzambi, también se buscaba un 9. Yo anularía el mercado de invierno, pero no soy quien. Lo único que crea es desestabilidad".

La situación del equipo:

"El equipo está en una situación que no es la que se ha buscado en la planificación de la plantilla. Se puede ser optimista o no, yo lo soy. En esta temporada estamos a 6 puntos de la promoción, el año pasado estábamos a 5 y nos metimos. Sabemos que hay muchos enfrentamientos directos. No hemos estado bien en algunos casos. Ante el Deportivo el equipo hizo un buen partido. Ante Osasuna€ No rendimos. Nos enfrentamos al equipo más en forma de la categoría. Pero también antes hemos ganado a Alcorcón o Granada".

La visita a Las Palmas:

"Puede ser el Sporting de Granada o Albacete, o puede ser, el de Osasuna. No sabemos. No tenemos una bolita. Por ejemplo, hemos hecho una Copa del Rey fantástica. Si mete Lod aquella (cabezazo en Mestalla) igual hablábamos de otra cosa. Miro todo con optimismo. Miro más lejos y con otra perspectiva".

Necesidad de paciencia:

"Esta categoría no te puedes centrar en lo que pasa en un partido como el del otro día. Esta categoría te va a dar otra opción de engancharte. Nos lo va a dar. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Veo responsabilizada a la plantilla y al cuerpo técnico. Habrá que trabajar más y ahora con una plantilla que tiene argumentos necesarios".

José Alberto, de permiso para ir al Numancia, a entrenador del Sporting

(Irse a entrevistar el pasado verano con el Numancia) "Es la misa oportunidad que daríamos a cualquier jugador del filial si le sale una oferta de Segunda División. Creíamos en el crecimiento que iba a tener. Los entrenadores se van y vuelven. Él es sportinguista. Sé en qué posición estaba José Alberto en la terna de entrenadores del Numancia. Y sé qué entrenador está ahora en el Numancia. Le permitimos con contrato en vigor que vaya a esa entrevista y José Alberto siempre iba a tener las puertas abiertas. Al consejo presenté la opción de José Alberto. No ejecuto. Presento las ternas, y me están apoyando a 200%. El momento clave de hacer una plantilla es cuando termina el mercado de invierno. No pensamos en hacer una plantilla en julio o agosto. Analizar mi trabajo lo haremos a final de temporada. El año pasado, el mínimo del playoff se consiguió. A todos nos tiene que enseñar la experiencia de Valladolid".

Los 14 fichajes:

"Sólo hay cuatro o cinco equipos que ha hecho menos fichajes que nosotros. Mi ilusión es hacer un proyecto largo con José Alberto, los dos terminamos en el mismo año el contrato y me gustaría que renováramos. Llevo 18 años en esta profesión, el número de contrataciones son innumerables. Es una alegría el rendimiento de Cristian Salvador, una alegría enorme. ¿Ha sido un error que llegara Cofie? no. En el verano para nosotros era una adquisición de un nivel altísimo. Con opciones de Serie A. Cofie ha hecho una buena Copa. Las cualidades por las que se firma, las demuestra. ¿Los que no juegan son fracaso? Habrá jugadores que no entran en el equipo, pero por circunstancias".

¿Vender el próximo verano?:

"Hay veinte jugadores con contrato para la temporada que viene. De los puestos que faltan, donde más jugadores nos hacen falta es en defensa. Si reforzamos sólo para esa posición, no hará falta vender".

Babin y Canella, renovaciones:

"Con Babin ya se está hablando para renovar y con Canella y sus agentes se hablará en breve. El objetivo es que puedan continuar en el proyecto".