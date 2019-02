Álex Pérez: "No pienso en renovar"

"Siempre se me pone fuera del Sporting y aquí sigo. Es la mejor muestra". Álex Pérez reivindica su compromiso con el club rojiblanco ante la incertidumbre que rodea su futuro. "Estoy a 6 ó 7 partidos de renovar, pero no pienso en ello", comenta el jugador como referencia a la singularidad del contrato que le une al club. Va camino de ser titular pasado mañana, ante la Unión Deportiva Las Palmas, equipo dirigido por Paco Herrera, "la persona que más me apoyó en la situación más delicada de mi carrera", recuerda sobre aquella etapa en la que le repescó para el fútbol en el Valladolid. "Sólo pienso en ganar", subraya, consciente de que el técnico se juega el puesto en el Estadio Gran Canaria.

"No creo que la marcha de Paco Herrera del Sporting me perjudicara", afirma Álex Pérez. No le falta razón. El madrileño fue un fijo con Rubén Baraja. Tanto la pasada campaña, como en el inicio de la actual, en la que contó con la competencia añadida de Peybernes. Este último ha sido el elegido para acompañar a Babin en el eje de la zaga desde que José Alberto tomara las riendas del conjunto rojiblanco. La lesión del galo, seria duda para viajar a Las Palmas, es la que le ha vuelto a abrir la puerta de la titularidad a Álex Pérez.

"Estoy bien, ya recuperado y con buenas sensaciones. Es la primera vez en mi vida que tengo problemas en los isquiotibiales", detalla el central madrileño sobre su última lesión. "Tenemos un partido muy importante. Somos conscientes de la situación. No podemos permitir seguir fallando en El Molinón. Es un rival directo y está necesitado, como nosotros. Seguro que vamos a darle la vuelta", añade sobre el duelo ante los canarios y la marcha del equipo. Álex Pérez invita al optimismo y cree que el conjunto gijonés está todavía a tiempo de todo. "Tuvimos una situación parecida el año pasado y conseguimos entrar en el play-off. Hay que confiar y enlazar una serie de victorias seguidas", sentencia el futbolista del Sporting.