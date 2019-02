José Alberto se centra en Las Palmas y olvida el recado de Torrecilla

José Alberto López respondió ayer a Miguel Torrecilla después de que el director deportivo del Sporting deslizara el pasado miércoles que en verano dejó al técnico ir a entrevistarse con el Numancia consciente de que no era una prioridad para ocupar el banquillo soriano. A su vez, Torrecilla señaló que su intención ahora es poder estar muchos años en el club junto al actual entrenador rojiblanco. "Ni pienso en lo que pasó en verano, ni en el futuro. Vivo el presente", sentenció José Alberto, subrayando el valor del duelo de mañana en el Estadio Gran Canaria. "Es el partido más importante y más cuando vienes de una sensación mala como la de la pasada jornada", destacó en referencia a la derrota en casa ante Osasuna.

"La posición en la que estaría en el Numancia la sabría Miguel (Torrecilla), porque tiene amistad con Palacios, (director deportivo de los sorianos) y el propio Palacios. En todo caso, estuve agradecido al club y lo sigo estando", explicó José Alberto antes de centrarse, de nuevo, en el duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas. "Hemos hecho la mejor semana de entrenamientos desde que estoy aquí", señaló para reforzar la idea de que el equipo está preparado para alcanzar el objetivo del ascenso y reponerse de la derrota ante Osasuna.

"Hay varias ausencias, pero eso no va a ser ninguna disculpa", apuntó José Alberto sobre las siete bajas del conjunto rojiblanco, seis por lesión y una por sanción, la de su máximo goleador, Djurdjevic. "Cada semana queda menos margen de error, pero éste no va a ser un partido definitivo. Todavía hay equipos que están por debajo de nosotros que van a pelear por engancharse al play-off", afirmó el entrenador del Sporting. No descartó un cambio de sistema, pero tampoco quiso concretar nada al respecto. "No dudo en los planteamientos, simplemente tenemos distintas situaciones tácticas y las utilizamos según el rival", remarcó.

José Alberto, que hizo especial énfasis en que "espero ver a un Sporting similar al de Granada o Albacete", es consciente de que el puesto del exrojiblanco Paco Herrera depende del resultado de mañana. "He hablado varias veces con él desde que se fue. Tengo un gran recuerdo", comentó sobre el que fuera el entrenador que inició la pasada temporada en el banquillo del Sporting. "No pienso en el ambiente crispado que hay allí. Pienso en ver un gran Sporting fuera de casa, verlo mejor y que nos dé para superar a Las Palmas. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos nosotros", insistió. Por último, habló de Blackman, preguntado por si el inglés se quedará ya definitivamente hasta junio. "No lo sé, son cosas de Miguel (Torrecilla). A mí nadie me ha comunicado que quiera abandonar el club", concluyó el preparador del cuadro rojiblanco.