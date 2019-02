Sumidos en la mediocridad

Con la derrota de este domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que se presentaba con Paco Herrera cuestionado por los suyos, el Sporting ha vuelto a demostrar que cuando se trata de resucitar equipos que atraviesan cualquier tipo de crisis, es un auténtico especialista. Ha sido además la primera derrota lejos de la rivera del río Piles, desde que José Alberto se hiciese cargo de la primera plantilla.

El técnico sportinguista había declarado durante la semana que las numerosas bajas, no representaban ninguna excusa para no poder disputarle de tú a tú los tres puntos a los canarios.

La alineación inicial más o menos respondió a lo esperado. Quizás pudo sorprender la presencia de Pablo Pérez en el once (algunos apostaban más por Lod como acompañante de Alegría). El canterano supo responder a la confianza de su entrenador, despachando un partido lleno de entrega y pundonor, que visto lo visto, es lo mínimo que se puede ya pedir. Alguno de los tan cacareados fichajes del director deportivo, ni llegan a eso.

Sería precisamente tras esta nueva decepción, un buen momento para repetir la rueda de prensa que Torrecilla ofreció ante los medios esta pasada semana. Algunas de sus afirmaciones pasarán por méritos propios, o más bien por deméritos, al glosario negro de la historia de este club.

Volviendo al partido, éste comenzó con un disparo de Alegría apenas se había puesto el balón en juego, y que acabó yéndose rebotado a saque de esquina. No fue sino un mero espejismo de lo que fue la primera parte, claramente dominada por los amarillos. Y eso que el propio Alegría tuvo antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, una de esas ocasiones que parece más complicado tirar la pelota fuera que meterla para adentro.

Ya había avisado antes no obstante también el cuadro canario, siendo en unas ocasiones su desacierto cara a portería y en otras, el habitual 'San Mariño', quienes evitasen que los de Paco Herrera se adelantaran en el marcador.

Tuvo que ser sin embargo a raíz de un error del Sporting en el minuto 23, como llegase el a la postre único gol del partido. Una pérdida de balón de Cristian Salvador en campo rival, provocó una contra que se topó con una defensa totalmente desguarnecida (en paños menores, como quien dice siendo finos), llegando finalmente el balón a los pies de Galarreta, quien no desperdició la ocasión.

Quedaba mucho tiempo por delante para que el Sporting pudiese enmendar la plana; pero si algo caracteriza en los últimos tiempos a este equipo, es que le cuesta un mundo darle la vuelta a un resultado. La prueba es que lleva casi dos años sin conseguirlo.

De este modo y sin haber disparado ni una sola vez entre los tres palos, el Sporting llegó al descanso casi dando gracias por no haberse ido con un marcador en contra aún más abultado.

En la segunda parte tal y como comentó José Alberto en la rueda de prensa posterior al encuentro, el equipo dispuso más del balón. Pero la realidad es que este dominio no se tradujo en apenas ocasiones de peligro para el meta de Las Palmas. Curiosamente el único disparo a puerta de los sportinguistas, fue merced a un rechace de un jugador canario, tras un lanzamiento desde fuera del área de Ivi López.

El extremo madrileño llegado en el mercado de invierno, había saltado al campo junto con Lod en el minuto 60, yéndose al vestuario precisamente los otros dos refuerzos llegados en enero: Aitor García y Alegría. Ninguno de los dos ofrecieron en el Estadio de Gran Canaria un rendimiento como para pensar que puedan solucionar los problemas crónicos que esta plantilla tiene. Para empezar por ejemplo, que en el banquillo no hubiese un solo delantero al que José Alberto pudiese recurrir.

El tercer cambio fue en el minuto 77, entrando Traver (de nuevo prácticamente desapercibido) por Cristian, pasando así Carmona a ocupar el centro del campo junto a Hernán.

Fueron minutos de tocar y tocar por parte del Sporting, ante la pitada de la parroquia local a los suyos, echados atrás a la espera de que en otra contra pudiese llegar la sentencia. No les hizo falta porque este Sporting es más inofensivo que un león de peluche. Y sin garras. Apenas un disparo de Lod desde lejos, con más intención que acierto y poco más.

La jugada final resume lo que a día de hoy es este equipo. Falta a favor del Sporting en las inmediaciones del área canaria. Todo el equipo se suma al ataque, incluído el propio Mariño. Pero Ivi López decide ejecutar de forma directa el lanzamiento, golpeando el balón a la barrera. No hay más preguntas, Su Señoría.

Poco más se puede esperar de este proyecto 2017/2018 de aquí a final de temporada. Ese optimismo del que hablaba Torrecilla en su comparecencia, pocos son los que aún lo compartirán después de lo presenciado la pasada semana ante Osasuna y ésta frente a Las Palmas.

Veremos la próxima semana ante el Rayo Majadahonda y en horario de aperitivo, con previsión además de buen tiempo, cuántos aficionados se quedan viendo el partido (algunos ni eso) por las numerosas terrazas de nuestra hermosa villa marinera y cuántos acudirán al estadio. Se intuye Día del Acompañante. Sería ideal para quienes tengan a alguien a quien querer castigar.



Post Scriptum: si decepcionante es la situación del primer equipo, más aún lo es la del filial. De estar en una posición holgada ha pasado estar a apenas cuatro puntos del descenso. Se desconoce si aquel que no quiere ser conocido como un fichador, sueña también con un proyecto a largo plazo del filial con su actual entrenador.