El tercio de Rubén Castro

Ha regresado a Las Palmas 15 años después para devolver a la Unión Deportiva a Primera División, la categoría y el club en el que debutó. Rubén Castro es un viejo rockero que a sus 37 años mantiene su idilio con el gol. El canario suma 10 de los 30 del tantos del equipo esta temporada y amenaza esta noche a un Sporting al que marcó, por primera vez, en El Molinón, en la campaña en la que conquistó el primero de sus dos "Pichichi" en Segunda, la 2003-04. A los rojiblancos les salva que las cuatro dianas que les ha hecho a lo largo de su carrera han sido todos en el municipal gijonés. Esta noche toca jugar en el Estadio Gran Canaria.

Ha participado en todos los partidos de Liga de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, siendo reserva únicamente en dos de las jornadas disputadas. El de La Isleta ha vuelto a casa para liderar el objetivo del ascenso tras despedirse del Betis como máximo artillero de la historia del club verdiblanco, con 148 dianas. No están saliendo las cosas como se esperaba. Los amarillos, como el Sporting, están lejos del plan previsto: son undécimos, a cinco puntos de la promoción.

"Es un jugador al que admiro. Para nosotros es un futbolista clave y entiendo que todos los goleadores pasen por esta racha", declaró Paco Herrera sobre el canario hace poco más de una semana, antes de recibir al Zaragoza. Rubén Castro llevaba sin marcar desde el 22 de diciembre y lo que para otros delanteros podría convertirse en un bache entendible, en su caso llevó a encender las alarmas. Rubén respondió en el campo. Abrió el marcador ante los maños. El partido terminó en empate y no permitió restar la tensión que rodea al cuadro de Gran Canaria, hasta el punto de que esta noche, si no se consigue la victoria, Paco Herrera, que llegó en noviembre para sustituir a Manolo Jiménez, no tiene asegurada su continuidad.

"Esperaba marcar más en el primer tramo de la competición pero esto es muy largo, queda toda la segunda vuelta y espero conseguir muchos más goles para ayudar al equipo", declaró el futbolista tras la primera vuelta. Intentará cumplir con su palabra ante un Sporting que saltará al Estadio Gran Canaria con un delantero que intentó aprender de su talento en Sevilla. Álex Alegría, con el que compartió vestuario en el Betis, rivalizará con Rubén en la búsqueda del gol y la victoria.