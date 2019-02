Babin: "Hay que dar más para pensar en el play-off"

Debutaba ayer como titular y en sus botas tuvo la ocasión más clara del partido, pero no consiguió marcar. Por ello, Álex Alegría, delantero del Sporting, no dudó en decir que "asumo mi culpa, mi acción fue la principal, una ocasión clarísima y si la meto cambia el partido". No fue así y el Sporting se fue de Las Palmas con una derrota que le sitúa a 9 puntos del play-off. "No hay nada imposible, hay que ganar todo lo de casa", aseveró el delantero extremeño.

Más duro se mostró su compañero Jean Sylvain-Babin. "Siendo sincero, pienso solo en ganar el próximo partido, no estamos para pensar en el play-off. Tenemos que dar más para pensar en ello".

En la misma línea se mostró el portero rojiblanco, Diego Mariño, que nuevamente realizó un puñado de buenas paradas que impidieron que el resultado fuera mayor. "No sé si estamos en el peor momento, pero hoy (por ayer) no estuvimos bien", enfatizó, "es el momento de sentarnos, pararnos, recapacitar y ver qué estamos haciendo mal". Pero advirtió: "Hay tiempo si asentamos las bases pronto".

"Tenemos que intentar meterle una marcha más o algo diferente, luchamos hasta el final, le ponemos ganas, pero no llega", incidió Mariño. "Llevamos partidos en los que no nos encontramos a nosotros mismos, no mostramos la cara buena", analizó, "tenemos que volver a enganchar una buena racha. Queda mucho, estamos a tiempo, es muy difícil, pero creo que podemos conseguirlo".

Todo tras una derrota en un encuentro, el de ayer, que "era clave", como él mismo aseguró: "Era un partido que nos podía enganchar y llegamos vivos hasta el final, pero no pudimos". Una sensación que se dejó sentir en el vestuario rojiblanco: "Nos vamos dolidos". Aún así, Mariño cree en la remontada. "Por supuesto que podemos llegar arriba, estamos capacitados, pero tenemos que coger el toro por los cuernos, no han sido jornadas buenas", sentenció.

Con él coincidió el central Álex Pérez. "Se puede llegar, nosotros creemos, no hay otra", enfatizó. Sin embargo, también converge en la importancia del partido de ayer. "Teníamos muchas ganas de reivindicarnos y otra vez fallamos en algo que trabajamos toda la semana", explicó Pérez, "tenemos que seguir trabajando, seguir adelante y no fallar en casa". Y, para ello, el central tiene claro que "tenemos que dar todos muchos más, del primero al último".

El de ayer fue un encuentro especial para Hernán Santana, que volvía a la que fue durante muchos años su casa. Una visita que no le fue como podría haber esperado. "Me voy triste porque queríamos conseguir una victoria que nos volviera a enganchar a la parte alta. Otros tres puntos que se escapan", incidió el canario. "Dimos la cara en todo momento, en una primera parte alocada en la que concedimos ocasiones, pero también las tuvimos", analizó. No fue suficiente: "Vemos que las jornadas pasan y ya no podemos dar el mensaje de que queda mucho y podemos estar arriba, pero mientras haya opciones seguiremos luchando y peleando".