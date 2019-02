José Alberto: "Me preocupan los resultados, las sensaciones son buenas"

A pesar de caer derrotado en Las Palmas y situarse a nueve puntos del play-off, la mayor diferencia de la temporada, el entrenador rojiblanco, José Alberto López, consiguió sacar una lectura positiva del encuentro. "Las Palmas no fue tan superior en la primera parte como lo fuimos nosotros en la segunda", aseguró el técnico ovetense, que alabó el juego de su equipo: "La segunda parte ha sido nuestra".

José Alberto aseguró que su equipo "ha tenido fútbol, el control del partido y desarrollamos el plan que tuvimos". El técnico achacó la derrota a una única cuestión: "Nos faltó acierto".

El entrenador rojiblanco explicó que "en iniciación y en creación estuvimos bien, generamos fútbol de diferentes formas, pero faltaron picante y acierto en el último pase", dijo, y añadió: "Tuvimos muchas ocasiones". Unas ocasiones que no consiguió materializar el equipo, que se fue de Las Palmas sin anotar.

"Cuando conseguimos mantener el balón y sumar pases les costó quitárnosla", analizó el entrenador del Sporting, "ellos tuvieron ocasiones para marcar la diferencia, pero nosotros también tuvimos dos claras para hacer gol".

No obstante, José Alberto no se dejó llevar por las malas impresiones que compartieron jugadores y aficionados. "Me preocupan los resultados, las sensaciones no", zanjó el técnico ovetense, "la sensación de la semana pasada fue muy mala pero hoy fue todo lo contrario, fue buena", incidió el técnico.

Sí concedió, no obstante, que "cuando pierdes es difícil de encontrar explicaciones y más en la situación en la que estamos". Una situación que, enfatizó, "es complicada". "La situación no es la esperada y se nota en la finalización, que es donde hay que estar más fino y donde tienes menos tiempo para elegir y acertar", añadió.

La de ayer fue la primera derrota de José Alberto como visitante desde que dirige al primer equipo. Un mal resultado que se suma a los últimos conseguidos en El Molinón, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, que dejan al Sporting a 9 puntos del play-off y a 10 del descenso, en tierra de nadie de la Segunda División. La próxima ocasión para volver a la nueva racha, el domingo, a las 12, en casa, frente al Rayo Majadahonda.