Nacho Méndez, Dani Martín, Morilla y Zalaya, entre las mejores promesas

Dani Martín, Nacho Méndez, Pelayo Morilla y Álex Zalaya están en la carrera por integrar el mejor once del futuro del fútbol español. Los cuatro jugadores rojiblancos han sido incluidos en la lista de 132 jóvenes promesas (nacidas entre 1998 y 2003) que optan al premio "Fútbol Draft". Esta distinción, cuyo comité técnico está formado por los seleccionadores nacionales de las categorías inferiores de España, y otros expertos del fútbol de cantera, se divide en tres categorías: once de bronce, once de plata y once de oro. En próximas fechas se realizarán los siguientes cortes para, finalmente, dejar esta selección en los 33 jugadores que serán galardonados.

Dos están en el primer equipo y otros dos esperan su momento en el filial. Nacho Méndez y Dani Martín ya pelean junto al Sporting por el regreso a Primera División y su talento no pasa desapercibido para quienes observan el futuro del fútbol español. El de Luanco ya ha protagonizado varias llamadas de las categorías inferiores de la selección nacional, mientras que el guardameta gijonés ha sido un fijo, durante los últimos años, en este apartado, llegando a la sub-21 esta misma campaña. Pelayo Morilla, por su parte, acaba de regresar de jugar con la sub-18 la Copa Atlántico, mientras que Zalaya ha recalado este año en Gijón para relanzar una progresión que le sitúa como un defensa a tener en cuenta para los años próximos.

El comité técnico de este premio lo preside el exseleccionador nacional Iñaki Sáez. Junto a él, la primera lista de candidatos al premio la han elaborado conjuntamente profesionales como el exentrenador rojiblanco y exseleccionador nacional Vicente Miera; Francis Hernández, coordinador de selecciones nacionales de la Federación Española; Luis de la Fuente, seleccionador sub-21; Santi Denia, seleccionador sub-19; David Gordo, seleccionador sub-17 o Julen Guerrero, seleccionador sub-16. En esta edición, la afición también podrá votar por su jugador favorito a través de la web del galardón.