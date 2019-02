André Sousa: "Mientras sea matemáticamente posible hay que seguir peleando"

André Sousa logró su segundo gol esta temporada con el Sporting. El centrocampista portugués marcó en la primera jornada de Liga en Alcorcón. Y ayer lo volvió a hacer ante el Rayo Majadahonda, aunque no le sirvió a los rojiblancos para puntuar. El centrocampista rojiblanco analiza la crisis que vive el equipo y la sensación con la que afronta el vestuario el tramo final de competición.



Ánimo del vestuario. "Estamos jodidos. ES una semana complicada, es la tercera seguida derrota. Por nuestra culpa nos hemos metido en esta situación, y tenemos que nosotros mismos los que saquemos el equipo adelante".

Situación actual. "Ni yo ni nadie nos esperábamos estar así. La ilusión desde el inicio era muy grande, de hacer las cosas bien, y de pelear por el ascenso. El club y la afición se merece que estemos ahí. Tenemos que pelear, meter los huevos de una vez por todas, porque tenemos que ganar al Numancia".



Problema psicológico o futbolístico. "Hemos pasado una barrera en la que lo psicológico cuenta ahora mucho. Tenemos que ganar. Estamos de hace tiempo intentando salir de una mala racha y no somos capaces. Hay muchos detalles que nos están afectando, difíciles de controlar. Tenemos que afrontar esto de una vez por todas y salir adelante, porque no merecemos estar así".



Más cerca del descenso que el play-off. "No podemos estar pendientes de mirar hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que encarar todos los partidos como si fuesen una final y pelear cada balón como si fuese el último y pensar en ganar"



Ante el Rayo, ¿la derrota más dura de la temporada? "Todas las derrotas hacen daño, no nos gusta perder. Trabajar tras perder un partido siempre es más difícil. Esta sí que nos ha hecho daño por ser la tercera seguida en Liga, y la cuarta en casa de la temporada. Nunca pensamos que íbamos a perder tantos partidos".



Futuro en el Sporting. "Desde que llegué aquí lo hice con la intención de quedarme en el Sporting. Me gusta el club y la ciudad. Estoy encantando. El Sporting es un club que en cualquier momento puede subir a Primera, tiene todas las condiciones para ser un equipo de esa categoría".



Presión por subir. "Desde el primer día que llegué sabía la exigencia que tenía el club. No creo que nos haya afectado la presión. Es algo que tiene que asumir el futbolista. Hay que seguir, nadie se puede rendir. Aún quedan muchos puntos por pelear. Mientras sea matemáticamente posible hay que seguir peleando".