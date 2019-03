José Alberto: "Mi mujer me dice que soy un entrenador de rachas y la buena está por llegar"

Ausencias de Geraldes, Djurdjevic y Aitor García en el entrenamiento:

"Hemos tenido que cuidar a varios jugadores. Ha sido una semana intensa y hemos optado por descargarles de minutos. Están bien. No son dudas. Varios van a poder participar en el partido".

El ánimo del entrenador:

"Estoy bien. Fuerte. Creo en el trabajo que estamos haciendo. Hay que estar preparado para ganar y para situaciones como la de ahora, en la que las derrotas pueden afectar. Trabajamos 24 horas para el equipo".

La baja de Babin para tres semanas:

"Babin es importante, pero tenemos tres o cuatro centrales que pueden jugar en esa posición. Ahora les va a tocar demostrar su nivel".

Objetivo:

"Lo que tenemos que hacer es afrontar cada semana como si fuese la última. Tenemos que jugar 14 ligas de un partido. Estamos en una situación no deseada y difícil. Quedan 14 partidos para ser lo más honestos y profesionales posible".

La situación:

"La realidad es que estamos donde merecemos. Cada equipo está donde tiene que estar. Si es el puesto 13 es porque merecemos ese puesto porque hemos hecho cosas mal. De aquí en adelante queda apretar y dar nuestra mejor versión, para afrontar cada partido para ganarlo. Luego, a ver hasta donde podemos llegar. Hablar de play-off es algo que no debemos hacer".

El Numancia:

"Es un equipo intenso, con un 4-3-3, que genera buen fútbol. El objetivo de ellos es cumplir los 50 puntos de la permanencia. Es peligroso porque juega sin ningún tipo de presión. Tenemos que intentar superarles".

El enfado de la afición:

"Entiendo todo, pero nosotros tenemos que pelear cada semana por los tres puntos. Tenemos que jugar 14 ligas de un partido. El pensamiento es tener que ganar este partido. No hay otro".

Aprendizaje personal:

"Ésta es mi primera etapa profesional, pero a mí nadie me ha regalado nada para llegar hasta aquí. He pasado también por otros malos momentos. Mi mujer me lo dice, eres un entrenador de rachas y la buena de verdad todavía no ha llegado. Estamos en ello".

Causa del desplome:

"La propia competición. En una situación de ir con una desventaja grande y no estar el equipo peleando por lo que se supone, cualquier resultado adverso puede generar dudas. Los últimos resultados en casa nos han hecho mucho daño. Ahora es difícil engancharnos".

Asegurar un equipo enchufado:

"Tenemos un muy buen vestuario en cuanto a calidad humana. Para eso estamos nosotros, para que nadie se deje ir. El equipo corre, es intenso, gana duelos. Nos lo dicen los datos de programas que utilizamos, como Mediacoach. Luego hay otras cosas en las que estamos fallando. Para eso estamos, para apretarlo. Tenemos 25 futbolistas y los 25 no se van a dejar ir".

Aprendizaje:

"Hay gente que se excusa en la derrota. En mi caso, aprendo con las victorias y las derrotas. Vivimos de los resultados y aquí estamos para ganar. Al margen del resultado, nuestras semanas son muy similares. Los detalles son los mas importantes y son los que más nos están penalizando".



Salvar la temporada con el derbi:

"El derbi queda lejísimos. No podemos desviar la atención. Estamos en una situación no esperada y tenemos que conseguir engancharlos más. El club trabaja en los escenarios de la temporada que viene. A mí me toca gestionar y sacar rendimiento".

Punto débil a balón parado:

"Está claro que nos está penalizando el balón parado en el plano defensivo y ofensivo. Nos generan contras. Hemos tomado o vamos a tomar medidas. Espero que nos garantice evitar esas situaciones".

La juventud de Cordero:

"Carlos estaba trabajando en el ayuntamiento de Almendralejo y jugando en Tercera División hasta hace dos años. Es un diamante en bruto por las condiciones que tiene, pero le faltan entrenamientos de calidad. Ha dado mucho y nos va a dar mucho, pero necesita pasar por estos peajes. Eso es aprendizaje. Hy que pagar esos peajes. Los pagamos nosotros y los paga el chaval".