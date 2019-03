José Alberto: "Mi mujer dice que soy un entrenador de rachas y la buena está por llegar"

"Estoy bien. Fuerte". José Alberto afronta con energía el reto de levantar a un Sporting que buscará mañana, ante el Numancia (Los Pajaritos, 16.00 horas) poner fin a una dinámica de tres derrotas consecutivas. "Mi mujer me lo dice: 'Eres un entrenador de rachas y la buena de verdad todavía no ha llegado'. Estamos en ello", subraya el entrenador rojiblanco, que evita hablar de si el objetivo debe ser ya resolver cuanto antes la permanencia. "Tenemos que jugar catorce ligas a un partido. Catorce jornadas -al no disputarse el correspondiente al descendido Reus- para ser lo más honestos y lo más profesionales posibles. Hay que centrarse en ganar el que viene. Y así, hasta donde se llegue", sentencia.

"Creo en el trabajo que estamos haciendo. Hay que estar preparado para ganar y para situaciones como la de ahora, en la que las derrotas pueden afectar. Trabajamos 24 horas para el equipo", explica José Alberto sobre el esfuerzo en poner freno a la situación del Sporting. "Lo que tenemos que hacer es afrontar cada semana como si fuese la última", comenta, convencido de que están en el buen camino para empezar a mirar hacia arriba. "La realidad es que estamos donde merecemos. Cada equipo está donde tiene que estar y si nosotros vamos en el puesto 13 es porque lo merecemos y porque hemos hecho cosas mal", asume.

"Esta es mi primera etapa profesional, pero a mí nadie me ha regalado nada para llegar hasta aquí. He pasado también por otros malos momentos", desliza el preparador rojiblanco. El mensaje es lanzado como una especie de aviso por las críticas que señalan a su juventud como uno de los aspectos que ha podido pesar a la hora de alcanzar esta situación. "Hay gente que se excusa en la derrota. En mi caso, aprendo con las victorias y también con las derrotas. Vivimos de los resultados y aquí estamos para ganar, pero al margen del resultado, nuestras semanas son muy similares. Los detalles son lo más importante y son los que más nos están penalizando", asegura el ovetense respecto a marchar a once puntos de la promoción. Mañana visitan a un Numancia que, con un punto más, está justo un puesto por delante. "El Numantina es un equipo intenso. Juega con un 4-3-3 y genera buen fútbol. El objetivo de ellos es cumplir los 50 puntos de la permanencia. Es peligroso porque juega sin ningún tipo de presión. Tenemos que intentar superarles", dice el preparador del Sporting del rival de mañana. Un conjunto que está entrenado por dos exrojiblancos: Aritz López Garai está al frente del equipo y Cristian Bustos ejerce como asistente.

"Entiendo el enfado de la afición. Entiendo todo, pero nosotros tenemos que pelear cada semana por los tres puntos. El pensamiento es el de tener que ganar este partido. No hay otro", explica José Alberto. La duda del porqué o el cómo llegó el desplome del equipo flota en el aire. Algo de difícil explicación después de que la llegada de José Alberto al banquillo abriera una racha de dos victorias consecutivas y un paso al frente, especialmente, fuera de casa. El entrenador explica de la siguiente manera su punto de vista: "Ha sido la propia competición. En una situación de ir con una desventaja grande y no estar el equipo peleando por lo que se supone, cualquier resultado adverso puede generar dudas. Los últimos resultados en casa nos han hecho mucho daño. Ahora es difícil engancharnos".

José Alberto, que asegura que se ha vuelto a tomar medidas para que el equipo no sufra en el balón parado, tanto en ataque como en defensa, rompe una lanza a favor del defensa del filial Cordero, señalado en las últimos partidos. "Carlos estaba trabajando en el ayuntamiento de Almendralejo y jugando en Tercera División hasta hace dos años. Es un diamante en bruto por las condiciones que tiene, pero le faltan entrenamientos de calidad. Ha dado mucho y nos va a dar mucho, pero necesita pagar estos peajes. Eso es aprendizaje", concluye.