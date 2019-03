Abelardo Fernández: "He sido víctima de una extorsión"

Abelardo Fernández acaba de comparecer en rueda de prensa para reconocer que ha sido víctima de una supuesta extorsión en la que está implicado el jugador del Levante Toño. El entrenador gijonés del Alavés se limitó a leer un comunicado en el que se ampara en el "secreto de sumario" para no dar más detalles sobre el caso y en el que lamenta ciertas informaciones "que no se corresponden en modo alguno con la realidad".

"Lamentar enormemente esta situación, en modo alguno deseada, y que afecta a mi ámbito estrictamente personal y al de mi familia, por lo que solicito el máximo respeto, en especial al tratamiento de la información, al objeto de que no se publiquen aspectos que no se corresponde en modo alguno con la realidad, que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones sobre mi vida personal y que causan un grave perjuicio tanto a nivel profesional como personal, no solo a mí si no también a mi esposa e hijos y al resto de familia y amigos", se extendía Abelardo al final de un comunicado en el que quiso agradecer el respaldo de su club, el Alavés.

Abelardo se vio envuelto en esta situación hace varios meses. El que fuera jugador y técnico del Sporting explicó los pasos que siguió y reconoció haber prestado declaración en los juzgados de Teruel en "concepto de perjudicado": "Reconocer que he sido víctima de una presunta extorsión, por lo cual procedí a cursar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración en el Juzgado de Instrucción de Teruel, en concepto de perjudicado, remitiéndome a todo lo declarado tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Se me ha ofrecido ejercer el ejercer las oportunas judiciales en defensa de mis derechos, lo cual se ha verificado", añadía.

El entrenador se remitió al "secreto de sumario" para no dar más detalles sobre este asunto: "Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, con lo que comprenderán que no pueda ni deba ofrecer datos sobre las mismas, desconociéndose igualmente el contenido y alcance de las mismas, queriendo mostrar mi absoluta extrañeza y disconformidad ante las informaciones publicadas".