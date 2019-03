Cofie: "Nunca pensé en irme del Sporting, seguí trabajando duro y ahora tengo la confianza del entrenador"

Cofie, que aspira a su tercera titularidad seguida este fin de semana, valora el momento que vive a nivel persona en el Sporting, y analiza el ambiente del vestuario.

Situación del equipo. "No nos hemos relajado. Hay confianza cuando se gana y necesitamos seguir así.

Mi objetivo es siempre mejorar. Se puede conseguir jugando o estando fuera. Jugando o no, siempre lo he dado todo".

Ausencia convocatorias. "José Alberto decide quien debe jugar por el bien del equipo. No es nada para preocuparme, salir de las convocatorias, al final mi tiempo llega, y estoy preparado para ello".

Opciones del equipo. "Podemos entrar en el play-off, pero es importante lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que pensar en el siguiente partido y estar preparados".

Alternativas en el centro del campo. "Cristian lo hizo bien en su momento, Hernán y Nacho también. Ahora es mi momento, y el que juega lo tiene que dar todo por el equipo".

Posible salida del Sporting. "Cuando no juegas no estás contento. Nunca pensé en irme, pero nunca nadie me dijo nada, ni entrenador, ni director deportivo ni presidente. Seguí trabajando duro y ahora tengo la confianza del entrenador".

Ambiente de El Molinón. "Es siempre genial jugar en El Molinon con la gran afición que tenemos. Perdimos tres partidos en casa, necesitamos a la afición que nos ayude, y hacer con ellos un estadio ganador".