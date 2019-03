José Alberto: "Cada vez que pensamos en algo más que el siguiente partido nos pegamos un tortazo terrible"

José Alberto valora el estado anímico del vestuario del Sporting, tras conseguir el pasado fin de semana una victoria que truncó una mala dinámica. Aunque el técnico rojiblanco mantiene el discurso de evitar fijar cotas a largo plazo.

¿Cómo ha ido la semana? "Cuando consigues tres puntos en esa semana, sirve para reforzar el trabajo que se está haciendo, hemos trabajado la tranquilidad habitual, independientemente de los resultados, ha sido una buena trabajo, hemos reforzado cosas que hemos".

Importancia de ganar en casa. "Después de la dinámica que el equipo tiene en casa, recuperar las sensaciones es necesario, recuperar la confianza y ese nivel de confianza que el equipo siempre tiene en El Molinón, vamos a recuperarlo, vamos a volver un equipo intenso, agresivo, que genere el fútbol, intentando ser sólidos, conceder poco y ser contundentes, que es lo que prima en esta categoría".

Fortaleza en casa. "Los rivales temen a El Molinón, y lógicamente cualquier jugador de la categoría le encantaría jugar como loca en El Molinon, tenemos el privilegio de poder hacer eso cada quince días. Jugar en un estadio como el que tenemos es un lujo, y tenemos que aprovecharlo".

Peligro en Almería. "Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Tiene una idea de juego muy clara, arriesga muy poco, es super vertical, es un equipo super peligroso en las transiciones. Concede poco, es contundente y juegue muy poco. Tenemos que estar muy atentos en las vigilancias".

¿Se parece el estilo del rival al suyo? "Posiblemente se parece a lo que me gusta. Es un equipo que me encanta, y su manera de entender el fútbol. Se asemeja mucho a lo que a mí me gusta".

Discurso del presidente, en el que pide paciencia. "Para mí en el día me transmite una relación de confianza y seguridad en lo que hacemos, aunque no lo digo públicamente. Siempre me lo ha transmitido. Para mí lo más importante es lo que se transmite en el día, que es seguridad y confianza".

Expectativas. "Nos quedan 13 Ligas de un partido. Cada vez que pensamos en algo más nos pegamos un tortazo terrible. Es lo que nos tiene que ocupar y preocupar. Tenemos que pensar en el siguiente partido".