Nacho Méndez: "Hay que empezar a ganar por inercia"

"Ahora, a coger un poco de confianza de cara al próximo partido. Llevamos todo el año de hablando de dinámicas. Cuando te metes en una mala, parece que todo te da la espalda". Nacho Méndez saborea los tres puntos logrados por el Sporting ante el Almería como un impulso para volver a pensar en positivo. "Hay que empezar a ganar por inercia", subraya el canterano, uno de los nombres propios del triunfo en El Molinón, para poder acabar la temporada con ambición. La jornada, además, ha sonreído a los gijoneses, ya que han recortado la diferencia con la zona de promoción, ahora a 8 puntos. "La mente sólo está en el próximo partido, ante el Córdoba", sentencia el luanquín.

"Estuvimos muy serios. Fue un partido muy completo, con el equipo muy seguro atrás. Hemos podido hacer algún gol más. La sensación es que al descanso podíamos ir ya por delante. Ellos venían en una racha buenísima. Había que trabajarlo y hemos tenido paciencia", explica Nacho Méndez sobre el triunfo ante el Almería. "No creo en nombres. La victoria fue del bloque, de conjunto", dice el rojiblanco sobre su protagonismo en el partido. "Álex Alegría nos da mucho respiro arriba. Está a un nivel alto. Hace que el equipo pueda salir a partir de quedarse el balón y descargar, pero el equipo crece a partir del trabajo colectivo, no de nombres", concluye tras agradecer la ovación que se llevó en su sustitución. "Es bonito cuando la gente se levanta y te agradece el esfuerzo. Estoy agradecido por el cariño que me ha tratado la gente. Es un lujo", señala.