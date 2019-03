Carmona: "Firmaría ahora mismo no marcar y ganar al Oviedo"

Carmona, uno de los capitanes del Sporting, que lució el brazalete en Córdoba, apunta a que lo llevará de nuevo el domingo en El Molinón, salvo que regresa al once titular Roberto Canella. Carmona traslada el ánimo con el que vive el vestuario rojiblanco la cita ante el Oviedo.

¿Cómo afronta el derbi? "Es un partido clave, fundamental, venimos en una racha muy buena de resultados, con ganas de conseguir los tres puntos para dedicarle la victoria a nuestra afición y seguir sumando de tres en tres".

Sensación del vestuario. "Venimos con mucha confianza, haciendo las cosas bastante bien, tres triunfos seguidos, una remontada fuera, que hacía tiempo que no se producía, tenemos ganas de que llegue el domingo".

Deuda con la afición. "Estamos en deuda con la afición y con nosotros, soy el primero que más le jode no haber ganado. Tenemos gana de que llegue el domingo y ganar".

Errores de la primera vuelta. "Fueron dos acciones a balón parado, faltó concentración en ese aspecto, tenemos que plantarnos con mucha intensidad".

Ambiente. "Todos lo que hayamos jugado estos partidos sabemos lo que es, los que han venido nuevos en invierno ya lo saben también, y vean como está la ciudad volcada se darán cuenta de la magnitud del encuentro".

¿Importa más la victoria por ser un rival directo? "Solo pensamos en el Oviedo, en nada más que sea ese partido, sin pensar en clasificación".

Ánimos de la afición. "Es inevitable que la gente te vea por la calle y te anime, es una semana más, cuando llegue el domingo sí que se verá. Estamos concentrados, preparando el domingo de cara al partido, con ganas de que llegue ese día".

¿Qué equipo llega mejor? "Eso lo veremos el domingo, da igual quien llegue mejor en este tipo de partidos".

Goles ante el Oviedo. "Mucha gente me ha dicho que siempre he marcado con ellos. Firmaría ahora mismo no marcar y ganar al Oviedo".

Nivel personal. "Me encuentro muy bien físicamente, como todo el equipo, en una inercia positiva de resultados, esperemos seguir en esta dinámica, con ganas de que llegue el domingo".