José Alberto: "Cabeza fría y corazón caliente"

"Tengo muchas ganas de derbi. Es un partido de los grandes del fútbol español. Me siento un privilegiado". José Alberto López, entrenador del Sporting, cuenta las horas para el duelo de mañana, ante el Oviedo, en El Molinón. "Siempre queremos conseguir la victoria y en este caso hay más ganas por saber que es especial para toda la afición", subraya el técnico rojiblanco, quien destaca el valor de sentir el apoyo del público en el municipal gijonés como una de las claves para lograr los tres puntos ante el eterno rival. También habla de la importancia de "controlar las emociones" de puertas para adentro. "El derbi hay que jugarlo con la cabeza fría y el corazón caliente", sentencia. La frase recuerda a la que pronunció Rubén Baraja, su antecesor en el cargo, en febrero del año pasado, en víspera de visitar el Tartiere. El Pipo habló en idénticos términos, repitiendo las palabras del enunciado de una de las cuestiones que se le planteó.

"Estamos en nuestro mejor momento, por las tres victorias consecutivas y por confianza", asegura José Alberto López. El entrenador del Sporting contagia la motivación propia de la dimensión de un partido que ha movilizado esta semana a todos los estamentos del club. Javier Fernández, presidente del conjunto rojiblanco, también estuvo presente en el ensayo de ayer en Mareo, al igual que sucedió el día anterior, en El Molinón. El entrenamiento volvió a ser sin público, como toda la semana, algo que explica José Alberto como una medida para "buscar tranquilidad y evitar distracciones". La única sesión que permitirá el acceso de aficionados será la de esta mañana, en Mareo, a partir de las 10.30 horas. "Tengo ganas de ver esos momentos de aliento", comenta José Alberto.

La afición ha hecho diversos llamamientos para acudir a las instalaciones rojiblancas y animar al equipo el día antes del derbi. El entrenador rojiblanco espera que la jornada esté rodeada de un gran ambiente. José Alberto recupera a Babin para recibir al Oviedo. El de Martiníca sale de una lesión y el técnico le ve en condiciones para ser titular. "Se ha entrenado muy bien durante toda la semana", apunta. El que ha vuelto a recaer es Blackman, que no participó en la sesión de ayer. El entrenador del Sporting evita dar alguna pista sobre el equipo que presentará en el derbi, aunque todo apunta a que Babin será la única novedad. Lo único que adelantó es que Javi Benítez, portero del filial, ocupará el lugar de Dani Martín, concentrado con la sub-21.

No quiere mirar más allá de la próxima jornada ni pensar en que una derrota dejaría ya muy heridas las opciones de alcanzar la promoción cuando se le dice que este aspecto es manejado desde la capital de Asturias. "Quedan once jornadas, doce si contamos el partido pendiente ante el Reus. Hay margen para todo. La presión de intercambiar mensajes no vale para nada. Ganará el mejor", afirma. "Hay que saber gestionar todo bien. Un exceso de motivación te puede equivocar o tensionar y no ver lo que realmente quieres del equipo", insiste. Del rival, el entrenador rojiblanco destaca el juego a balón parado "Está claro que es una de las fortalezas del Oviedo, pero nosotros también lo estamos haciendo bien últimamente", comenta. Y es que cuatro de los últimos cinco goles han llegado a través de acciones de estrategia, aspecto que está preparando a fondo. "Favorito no hay. Son partidos diferentes, independientemente de la posición de cada equipo", señala.

José Alberto sabe que la victoria se le resiste al Sporting desde que gijoneses y carbayones volvieran a encontrarse la pasada temporada en Segunda. "¿Revancha? No me gusta hablar de eso. Hay ganas de conseguir los tres puntos", corrige. Cuida el mensaje y considera que, pese a que este año hay pocos asturianos en el vestuario, "los jugadores ya saben lo que significa un derbi. Y el que no lo sepa, con el ambiente se dará cuenta. Algunos ya han ido viendo vídeos durante la semana". El preparador rojiblanco tiene buenas palabras para el técnico rival. "Anquela tiene una trayectoria basada en el trabajo, de mucho recorrido, de comer barro. Hace unos años que lleva recibiendo los frutos. Es un entrenador que me encanta. Ha venido desde abajo, como yo", asegura antes de un encuentro que espera "trabado y muy equilibrado. Será seguramente de pocos goles, porque los dos equipos nos caracterizamos por ello. Los derbis, en todo caso, son impredecibles".