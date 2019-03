El Sporting espera una rectificación del Oviedo: "No se puede acusar primero y preguntar después"

"No se puede acusar primero y preguntar después". Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, leyó este mediodía el comunicado con el que el club rojblicando se defiende de las acusaciones del Oviedo sobre un "trato vejatorio" a sus aficionados en el pasado derbi disputado en El Molinón. Martínez puntualizó cada uno de los argumentos esgrimidos por la APARO (Federación de Peñas del Oviedo). El club, aseguró, "se limitó a cumplir exhaustivamente con las normas que al efecto establece la Liga Nacional de Futbol Profesional y la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte". Además, solicitó una rectificación a la entidad oviedista. "Esperamos que rectifiquen por el bien del fútbol, de los aficionados y del bien de Asturias", subrayó. "Han tomado una decisión apresurada", añadió el vicepresidente del Sporting sobre el comunicado publicado en la medianoche por el Oviedo. Por último, recordó uno de los lemas que se les traslada a los jugadores formados en Mareo, en clara referencia al resultado del derbi, ganado por el Sporting (1-0). "Perder nos recuerda que debemos ser humildes y aprender de nuestros errores", concluyó.

Aquí está el comunicado íntegro del Sporting:

"El Real Sporting, como club organizador del encuentro disputado el pasado domingo entre nuestra primera plantilla y la del Real Oviedo, se limitó a cumplir exhaustivamente con las normas que al efecto establece la Liga Nacional de Futbol Profesional y la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Dicha ley es la que faculta a la Comisión Permanente de la Comisión Antiviolencia para declarar un encuentro de fútbol como de alto riesgo, como sucedió en el mismo.

La declaración de alto riesgo conlleva, como debiera saber cualquier club por muy poco que lleve en el fútbol profesional, la obligación del organizador de reforzar las medidas de seguridad y los cacheos para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes, aumentando no solo el dispositivo privado sino el de las fuerzas públicas de seguridad, todo ello debido a la rivalidad deportiva de carácter especial o los precedentes que existan entre las aficiones rivales. Si algún aficionado lleva consigo elementos prohibidos, le han de ser retirados, y si los llevan como prenda de vestir, han de ser conminados a su retirada. Qué casualidad que la mujer a la que se alude en el comunicado sea un alto cargo de APARO, la cual fue invitada a cambiarse en los baños del estadio por la seguridad privada del club, declinando dicha oferta.

El Real Oviedo desplazó 4 personas de seguridad más su coordinador y, ni antes, ni durante, ni después del partido se nos hace observación alguna sobre cualquier tipo de anomalía o queja, ni desde la zona de los aficionados visitantes, ni desde la UCO, donde estaba ubicado el coordinador de seguridad del Real Oviedo.

La apertura de puertas se realiza dos horas y cuarenta y cinco minutos antes de la hora del encuentro, con 2 puertas de acceso exclusivas para la afición visitante y se habilitan, asimismo, con carácter exclusivo para ellos, dos zonas con baños y bares, la puerta 6 en la parte de abajo y la 6 bis a nivel de grada, con un total de 22 baños o cabinas individuales y 4 metros corridos de urinarios. Con la entrada de los 6 primeros autocares de aficionados visitantes se inutilizan y destrozan por estos 6 cabinas nada más acceder, viéndonos obligados a retirar por seguridad a la encargada de los mismos y establecer un dispositivo de seguridad, de lo que tomó buena nota el Director de Integridad y Seguridad de la Liga presente en el encuentro.

Ni dicho director de Integridad y Seguridad, ni el director de partido desplazado por la Liga, ni las 6 personas para control de accesos ajenas al Club tomaron nota de incidencia alguna de las expuestas en el comunicado del Real Oviedo. Por cierto, el dispositivo de seguridad previsto para el derbi del pasado domingo es exactamente igual al dispuesto en el derbi disputado en la temporada anterior. Sin embargo, como vale más una imagen que mil palabras, una vez terminada esta intervención vamos a facilitar el acceso a todos ustedes a la zona en cuestión para que puedan dar fiel testimonio de lo dicho.

En los destrozos que van a presenciar no solo apreciarán las cabinas destrozadas y puertas rotas, sino también las más de 100 butacas arrancadas o inutilizadas. Son las butacas que habitualmente utilizan los niños invitados de colegios de toda Asturias, y jamás fueron objeto de desperfecto alguno en lo que va de temporada por ninguna otra afición visitante.

Durante todo el encuentro se dispensó servicio de bar en las dos zonas habilitadas, como dato que les facilitamos, se consumieron en el encuentro 483 botellas de agua, quedando no obstante, un sobrante no requerido por los aficionados del Real Oviedo de 348 unidades, todo ello sin contar el servicio de cuatro mochileros con bebidas para aquellos aficionados que no querían bajar al bar de la zona baja, servicio adicional en esta temporada.

En todas las reuniones mantenidas en la Delegación del Gobierno, con asistencia de representantes del Real Oviedo, se acuerda y ordena que el autobús con familiares y amigos (la directiva estaba en El Molinón - Enrique Castro "Quini" desde las 15:15 h) haría su entrada por la puerta cero, y una vez llegan al estadio se dirigen a la puerta del garaje sin autorización alguna y por decisión propia, provocando un incidente entre los coordinadores de seguridad, simple y llanamente por no cumplirse lo dictado por la Delegación del Gobierno. Con posterioridad a dicho suceso, el coordinador del Real Oviedo se disculpó personalmente con el personal de seguridad por su actuación en la puerta del parking.

El Real Sporting lamenta profundamente la decisión unilateral del Real Oviedo de romper relaciones institucionales, que hasta la fecha y al menos en estos dos años en que hemos compartido categoría deportiva no solo habían sido correctas sino muy cordiales, de ahí la sorpresa por no haber tenido noticia alguna ni queja al respecto hasta la emisión de este comunicado, impropio de un club de la categoría del Real Oviedo. No se puede acusar primero y preguntar después.

Como quiera que es una decisión unilateral e injustificada a nuestro entender por parte del Real Oviedo, no podemos más que respetar su decisión y esperar que rectifiquen la misma igualmente de forma unilateral, por el bien del fútbol, de sus aficionados y de toda Asturias. Quizás el desconocimiento real de los hechos les haya llevado a tomar una decisión apresurada, que se podía haber evitado de haberla compartido previamente.

El Real Sporting va a continuar cumpliendo exhaustivamente la ley, dejando a un lado los comportamientos radicales y forofos, pues su historia y tradición le impiden actuar de otra manera.

Agradecer el comportamiento ejemplar de la afición del Real Sporting, que ha sabido estar a la altura de un partido como el disputado el pasado domingo, así como el comportamiento correcto de la gran mayoría de la afición visitante que hizo del evento una fiesta de Asturias.

Agradecer igualmente a todos los trabajadores del club, fuerzas de seguridad privada y fuerzas y cuerpos de seguridad públicas, el esfuerzo realizado para que dicho encuentro transcurriera sin incidente alguno.

Y para terminar, citar uno de los valores que tanto inculcamos a nuestros jóvenes en Mareo: "ganar fortalece tu amor propio y te hace fuerte de cara al próximo desafío, perder nos recuerda que debemos ser humildes y reconocer la superioridad de otros, los errores cometidos y aprender de ello".

Todo el sportinguismo está ya pensando en su próximo desafío, que no es otro que el partido a disputar frente al Málaga.

Por último, felicitar al Real Oviedo en su 93 cumpleaños.

PUXA SPORTING"