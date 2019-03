Álex Alegría: "El gol del derbi me lo quedo para mí, es mi cuarto tanto"

Oficialmente lleva tres goles en sus ocho partidos jugados con el Sporting, cinco de ellos como titular, pero Álex Alegría (Plasencia, Cáceres, 1992) se anota la autoría del gol ante el Oviedo. Llegó a Gijón en el mercado invernal y su presencia ha sido clave para el Sporting. Ha aportado goles y con el cambio de sistema para jugar con dos delanteros ha contribuido a la reacción del equipo. Sigue el discurso del vestuario, de no hacer cuentas para entrar en el play-off, pero la confianza de jugar sí que le hace soñar, e incluso marcarse el reto de marcarse una cifra de goles hasta final de temporada.

- ¿El gol ante el Oviedo se lo queda para usted?

-Sí. El árbitro me preguntó al acabar el partido si el gol era mío. Le pegó lo justo, y después lo toca el defensa. Si no llega a estar yo ahí para darle el balón no lo mete el otro jugador. Es mi cuarto gol con el Sporting.

- ¿Cómo lo recuerda?

-La coge Nacho, se la da para "Djuka" (Djurdjevic), veo que tiene el pa"se perfecto, la da fuerte, me anticipo al defensa, lo toco entre la tibia y el empeine y lo justo para que le pegue también el defensa y vaya para dentro.

- Casi con la mano, con el costado, pegando en un defensa, de tiro sorprendente? Llegó prometiendo goles y los ha marcado de todas las formas posibles.

-Estoy muy contento. Marqué tres de mis cuatro goles jugando junto a "Djuka". Y además de marcar participé también con asistencias en otros tantos del equipo en este tiempo.

- A su llegada dijo que al equipo le beneficiaba jugar con dos delanteros. ¿Le ha dado el tiempo la razón?

-Lo sigo manteniendo. Ambos nos ayudamos y complementamos muy bien para el trabajo defensivo. Después arriba nos abrimos muchos huecos. Jugar con dos puntas nos viene bien.

- ¿Qué destaca de Djurdjevic?

-Es guerrillero, nunca da un balón por perdido y aunque no está en una buena racha para mí es un gran goleador.

- ¿Se marca alguna cifra de goles?

-El primer día que llegué dije que de siete goles para arriba estaría bien. Llevo cinco partidos de titular y cuatro goles. Espero conseguirlo y superarla.

- ¿Qué ha supuesto para el vestuario ganar un derbi?

-El equipo estaba concentrado en que, entre comillas, no era un partido más, pero que principalmente nos servía para recortarle puntos a un rival directo por estar ahí arriba.

- ¿Salió el partido que habían preparado?

-Sí. Sabíamos que iba a ser un encuentro de lucha y entrega, con pocas ocasiones. Fuimos justos ganadores.

- ¿Con qué se queda?

-El ambiente de antes del partido. Sabía lo que era un derbi, viví un Betis-Sevilla, pero un Sporting-Oviedo no tiene nada que envidiarle. En partidos así sales más enchufado, es un plus para el jugador.

- En Oviedo se ha criticado mucho la actuación arbitral.

-El árbitro estuvo bien. La falta a Peybernes se ve que es clara. Y a mí me hacen penalti.

- Su entrada en el once inicial coincide con la recuperación del equipo, que había tocado fondo tras perder con el Rayo Majadahonda. ¿Cómo se ha reactivado el equipo deportiva y anímicamente?

-Lo principal era que nos creasen muy pocas ocasiones, e intentar que el balón estuviese el mayor tiempo posible en el área del rival y con opciones para los delanteros para marcar. Lo hicimos ante el Numancia, y continuamos así con garra y entrega en los siguientes partidos en los que sobretodo el equipo ha competido.

- Pasaron con cuatro triunfos seguidos en un mes de estar a once a seis puntos del play-off.

-Era difícil de imaginar. Desde que estamos con la idea de ir partido a partido nos está yendo bien. Hay que centrarse en el Málaga. En nada más.

- ¿Qué cuentas hacen para poder entrar al play-off?

-Habría que quedar en la clasificación de la segunda vuelta entre los dos mejores. Eso nos daría opciones de meternos ahí arriba. Lo importante sería ganar partidos como el de esta semana, cuando un rival directo como el Cádiz suma los tres puntos del Reus sin jugar. Nosotros los tendremos en la penúltima jornada, y eso es un plus.

- ¿Cuántas victorias les harán falta?

-Hay que ganar el máximo número de partidos posible. Es difícil decir un número.

- ¿Está preparado el equipo está preparado a nivel psicológico para un tropiezo?

-Lo que pensamos es que hemos encontrado una forma clara de juego, y eso nos ayuda, porque si en algún momento llega una derrota, sabemos lo que tenemos que hacer, no cambia nada.