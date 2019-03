José Alberto: "El que piense que con el derbi conseguimos algo se equivoca"

Borrón y cuenta nueva. José Alberto olvida el derbi. La alegría de ganar al Oviedo desaparece del mensaje de José Alberto, que intenta aislar al equipo de la euforia de ganar al eterno rival. "El que piense que con el derbi conseguimos algo se equivoca. Son tres puntos y una alegría para nuestra afición, pero nada más", indicó ayer José Alberto, que intenta concienciar al entorno rojiblanco de la importancia de traerse un buen resultado de la difícil visita al Málaga. "Esto sigue y lo más importante son los puntos de mañana. Ni las cuatro victorias anteriores no valen para nada, lo que cuenta es el siguiente partido", subrayó.

El Sporting cuida todos los detalles. El momento más dulce de la temporada, con cuatro triunfos seguidos, no hace más que activar todas las alertas posibles. "Estamos en un buen momento de la temporada y queremos seguir sumando victorias. Tenemos que cuidar muchísimo todos los detalles", destacó el técnico del Sporting.

El cambio de sistema ha sido clave en la reactivación de un equipo que ha logrado cuatro triunfos jugando con dos delanteros en el último mes. "Hemos cambiado el sistema y estamos jugando más directos, y eso nos ha traído el cambio en cuanto a resultados. Lo importante es que el equipo sabe a lo que juega, y maneja bien el estilo", comentó José Alberto. No obstante el técnico defendió también la idea de juego, que va más allá de la visión simplista del pase largo. "Jugar directo no es hacerlo al patadón, es transitar rápido de defensa a ataque, y que la mayoría de goles se generan en transiciones menores a ocho segundos", resaltó.

José Alberto también advirtió en la previa del partido de los peligros del rival. "Del Málaga me preocupa el conjunto. Todos los equipos de Muñiz son muy sólidos y solidarios", indicó antes de hablar sobre el técnico gijonés: "No coincidí con él, ni lo conozco personalmente. Tengo buenas referencias, le he seguido siempre por ser de aquí. Tiene un estilo de juego muy definido, sus equipos a nivel deportivo defienden muy bien y son muy eficaces arriba en la faceta ofensiva".

Por último señaló que para el partido de esta noche La Rosaleda "tenemos que ser un equipo intenso y que gana un alto porcentaje de duelos".