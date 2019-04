Cofie: "No necesitamos ser guapos, lo importante es ser prácticos"

Isaac Cofie es uno de los futbolistas que resumen el momento del Sporting. El centrocampista ghanés ha multiplicado su protagonismo ayudado por el nuevo estilo del conjunto rojiblanco, en el que prima el juego directo y la intensidad defensiva. "No necesitamos ser guapos, lo importante ahora es ser prácticos", resume en su primera rueda de prensa completa en castellano. Su vocabulario no es extenso, pero se hace entender perfectamente. "Lo estamos haciendo bien, pero no nos podemos parar. Llega lo más difícil. Tenemos que seguir con mucha humildad y hambre de ganar", concluye ante la racha de seis partidos invictos, cinco de ellos en forma de victoria.

El viernes visitará El Molinón el Granada, un rival que le trae grandes recuerdos a Cofie. Ante los andaluces marcó su primer y único gol con el Sporting. "En este momento, mi objetivo es defender. Cuando llegue la oportunidad pensaré en meter un gol en El Molinón", asume. El rojiblanco no cree que ahora sea más importante en el equipo. "Pienso que también era importante cuando no jugaba. Un futbolista no puede ser importante porque juega o no", señala. Por último, defiende su filosofía de juego, que ve muy próxima a aquello de primar lo práctico sobre lo estético. "Doy siempre el máximo, el corazón. Cada jugador necesita dar siempre el corazón por el equipo y por la camiseta. Pienso que eso, a la afición, le gusta", concluye.