José Alberto: "Estamos al nivel de los mejores de la categoría"

"Va a ser muy complicado hacer el once y la convocatoria. Habrá jugadores que se queden fuera y que merecían más". El entrenador del Sporting tiene a toda la plantilla disponible para recibir mañana al Granada. Un partido en el que los rojiblancos buscarán alargar una racha positiva de resultados que le ha devuelto la ilusión para meterse en los puestos de promoción. "Estamos en un buen momento. Veo al equipo competir al nivel de los mejores de la categoría. Esa es nuestra misión, seguir mejorando y mantener ese nivel", subraya José Alberto López, que defiende la apuesta de los suyos cuando se le pregunta si cree que su equipo juega bien. "¿Qué es jugar bien? Hay dos cosas: intentar hacer más ocasiones que el rival, y que el contrario no te genere ocasiones. Ahora al equipo le acaban muy pocas jugadas y os puedo asegurar que nosotros finalizamos muchísimo más que anteriormente, cuando intentábamos ser más combinativos. Jugar bien es eso: anotar un gol más que el rival y que el contrario no te genere ocasiones de gol. Hay muchos estilos y jugar bien es saber a lo que juegas e identificar bien esos momentos", explica el ovetense.

"Cuantos más equipos estén implicados en el play-off, mejor, pero eso no nos afecta en nada. Lo que tenemos en nuestra mano son nuestros partidos. Si estamos al nivel de estas últimos seis semanas vamos a estar en la pelea", afirma José Alberto cuando se le expone que los baches de Málaga y Deportivo de La Coruña pueden acercar el objetivo de alcanzar el sexto puesto. El entrenador del Sporting hace especial énfasis en aprovechar los cinco partidos que restan en El Molinón y recuerda el valor de la afición en estos partidos, como sucedió ya ante el Oviedo. "Fue decisiva en el derbi. Cuando El Molinón aprieta y ruge es un jugador más y va a estar en esa tesitura. La gente es consciente de que el equipo está empujando. El nivel de satisfacción por cómo estamos ahora es muy alto y eso nos da un plus. Ellos nos darán lo que reciban", concluye.