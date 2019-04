Babin: "Recortaremos puntos, lo sabe hasta mi prima de Martinica"

Babin mantiene la confianza. El central del Sporting admite que "no hicimos nuestro mejor partido ante el Nàstic" e incluso se muestra autocrítico. "Nos ganaron en disputas y en segundas jugadas y eso tenemos que mejorarlo", admite tras el empate en Tarragona. En todo caso, lanza un mensaje de optimismo de una forma elocuente en una semana en la que la promoción ha vuelto a ponerse a cinco puntos de distancia. "Si ganamos el próximo partido vamos a recortar puntos porque hay enfrentamientos directos. Eso lo sabe hasta mi prima de Martinica. Eso sí, si no ganas tú, de nada sirve lo de los demás. Así que hay que concentrarse en lo nuestro", subraya.

"Sabía que los equipos que están por delante de nosotros no iban a pinchar todas las semanas", asume Babin respecto al pequeño estirón que han dado los conjuntos que pelean junto al Sporting por disputar la promoción. "La experiencia me dice que estamos en una buena dinámica, con 20 puntos de los últimos 24 disputados. Con el Alcorcón jugué dos promociones de ascenso y nos pesó no llegar al final muy bien físicamente. Este año estamos todos muy bien en ese aspecto. Estamos ilusionados por meternos", añade para poner destacar el momento del equipo.

El central del Sporting hace especial hincapié en aprovechar los cuatro partidos que restan en casa de los seis que tiene el equipo por delante (sin contar el del Reus). "El ambiente en El Molinón durante los últimos dos partidos en casa fue magnífico. Contra el Oviedo, increíble. Ante el Granada, también. Nos dieron mucha fuerza. Espero que la gente venga al campo el domingo. Los partidos de casa van a ser clave hasta el final de temporada", sentencia Babin. "Igual se puede ganar al Zaragoza y al Mallorca. Vamos a intentar ganarlo todo, pero entrar en el play-off pasa por El Molinón", continúa para dar especial valor al duelo del domingo ante el Elche, a las 16.00 horas, en El Molinón. El futuro del central del conjunto gijonés continúa en el aire, ya que termina contrato en junio y su renovación continúa atascada. "Todavía no hay firma. Espero que la negociación llegue a buen puerto. Estoy concentrado en el partido del domingo y la renovación cuando salga, saldrá", concluye sobre este apartado.

El equipo regresó a los entrenamientos ayer, en Mareo, pendiente del estado de los jugadores que regresaron con molestias de Tarragona. Álvaro Traver, que tuvo que ser sustituido en el Nou Estadi tras sufrir una contusión costal hizo trabajo regenerativo, al igual que Ivi, con una contusión en la rodilla izquierda, y Djurdjevic, con golpes en el muslo y en el empeine derechos. Los tres son recuperables para recibir al conjunto ilicitano. André Sousa también se retiró antes de tiempo de la sesión, aunque el luso no figura en el parte médico. El que se reincorporó al grupo fue Álvaro Jiménez. El Sporting descansa hoy y regresará mañana a los entrenamientos, a partir de las 10.30 horas en Mareo, para preparar el choque ante el Elche.